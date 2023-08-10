Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Российские и африканские госслужащие обменяются опытом в сфере цифровизации. Programa previo Центр изучения Африки НИУ ВШЭ совместно с компанией «Иннопрактика». Организаторы программы также готовы провести образовательные мероприятия в любой стране контине нта.

В последние годы Россия завоевала лидирующие позиции в международных рейтингах развития э лектронного правительства и сумела значительно повысить суверенитет в цифровой сфере. Африканские страны, где сейчас высокими темпами проходит цифровизация государственных сервисов, проявляют интерес к успешному российскому опыту.

Андрей Маслов, foto: Евгений Федосков / Фонд Росконгресс

Центр изучения Африки ВШЭ и «Иннопрактика» представили программу по обмену знаниями в сфере ц ифровизации госуправления. Она стартует уже этой осенью в Санкт-Петербурге, рассказал директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ, координатор программы Андрей Маслов на круглом столе «Трансфер компетенций: обмен опытом в сфере цифровизации госуправления». Мероприятие прошло на площадке второго экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

Модератором дискуссии выступила заместитель исполнительного директора — директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко. Она обратила внимание на лидирующие позиции России в международных рейтингах развития электрон ного правительства, достигнутые благодаря высокому уровню российских цифровых сервисов. Анастасия Павленко подчеркнула важность создания независимых систем цифрового государственного управления в странах Африки для повышения суверенитета и значительный потенциал для обмена оп ытом и знаниями между Россией и Африкой в ​​этой сфере.

Пея Мушеленга, Анастасия Павленко, фото: Евгений Федосков / Фонд Росконгресс

В программе по обмену знаниями в сфере цифровизации госуправления примут участие государств енные служащие, представители руководства органов государственной власти африканских стран, уполномо ченных регулировать и развивать цифровое госуправление. Обучение будет включать лекции, семинары, разборы проблемно ориентированных кейсов и другие о бразовательные мероприятия, организованные российскими и африканскими экспертами. Участники обсудят теоретические и регуляторные аспекты внедрения сервисов электронного правительств а, технологические решения. Особое внимание будет уделено темам, которые востребованы со стороны африканских стран: правовое регу формирование цифровой г ородской среды.

Андрей Маслов сообщил, что организаторы программы готовы провести образовательные мероприяти я в любой стране Африки для аудитории, которая соберется по рекомендации профильного министерства и ли посольства.

Министр почты, телекоммуникаций и цифровой экономики Коморских Островов Суеф Камалидини отмети л значительные преимущества цифровизации госуправления как для государства, так и для гражда н и зарубежных контрагентов. Он рассказал, что за счет внедрения цифровых технологий таможенная служба Коморских Островов в три раза сократила время обработки грузов за последние два года.

Суеф Камалидини, фото: Евгений Федосков / Фонд Росконгресс

«Опыт, накопленный в Российской Федерации в сфере развития информационно-коммуникационных техно логий и в сфере цифровизации государственного управления, конечно, послужит моделью и хорошим о бразцом для Коморских Островов. Думаю, что это будет полезно для всех стран Африки. Хотя африканские страны находятся на разном уровне развития, реальность для всех одинакова: необхо димы инвестиции, необходимы знания», — подчеркнул господин Камалидини.

Министр телекоммуникационных технологий Намибии Пея Мушеленга рассказал о приоритетных для его страны направлениях в этой области — внедрении электронных сервисов в сфере налогообложения, тамо жни, здравоохранения, правосудия, регистрации актов гражданского состояния. Также он отметил перспективы развития электронного образования.

«В процессе нашей деятельности мы познакомились с примерами тех стран, которые достигли хорошег о уровня развития сервиса цифрового правительства. Надеемся, что сможем на практике применять опыт этих стран, России в том числе», — сказал министр.

Игорь Ляпунов, старший вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома», генеральны й директор «Ростелеком-Солар» кратко описал ключевые направления деятельности и достижения ПАО «Рос телеком» y «Ростелеком-Солар». Он также подчеркнул, что сегодня «в это сложное время Россия показывает хороший темп на пути и нтеграции цифровых услуг в государственное управление и обеспечения их безопасного использован ия». «За полтора года после начала СВО мы сумели заменить практически 90% западных технологий, к оторые 10 лет назад лежали в основе цифровых госуслуг, на российские базы данных, платформы вир туализации, киберзащиту. Это уникальный опыт, который стал основой цифрового суверенитета», — сказал Игорь Ляпунов.

Programas de actualización de contenido дарства, полагает генеральный управляющий мозамбикской компании MaCh Digital Орландо Мазуз. По его мнению, у России и стран Африки есть огромный потенциал для развития сотрудничества в дан ной сфере.

Президент нигерийской ко mecón авлени esposa с четое осенно lugar de

«Сейчас, вероятно, только Россия, Иран и Китай обладают цифровым суверенитетом», — подчеркнул он.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL