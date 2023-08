Регулятивная «песочница» Банка России: теперь удобнее и проще

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России оптимизировал работу своей регулятивной «песочницы». Срок рассмотрения заявок и пилотирования проектов сократился в три раза, а сама форма заявки стала более простой и понятной.

«Мы проанализировали опыт работы регулятивной „песочницы“ и выявили процессы, которые необходимо перестроить для повышения эффективности ее работы. Наша задача — дать возможность участникам финансового рынка внедрять инновации в кратчайшие сроки», — пояснил исполняющий обязанности директора Департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп. Регулятивная «песочница» была запущена в 2018 году. Она позволяет проводить пилотирование в изолированной среде тех инновационных проектов, внедрение которых может потребовать изменения правового регулирования. За время работы «песочницы» представители бизнеса направили на рассмотрение 86 финансовых сервисов. Фото на превью: MMD Creative / Shutterstock / Fotodom

