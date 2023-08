Работы по благоустройству возле станции Крекшино будущего МЦД-4 завершены на 60 процентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 60 процентов работ по благоустройству территории возле станции Крекшино будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

Основная задача — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, адаптация пространства возле нее под запросы пассажиров и местных жителей. Работы проводились на 1-й Железнодорожной улице, участке улицы Запрудной, пешеходной дорожке между ними и участке 2-й Железнодорожной улицы, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас в месте проведения работ размещен строительный городок, установлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для пешеходов организовали безопасные проходы.

«В рамках проекта рабочие убирают воздушные линии в кабельную канализацию, обновляют асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров. Специалисты уже разбили почти девять тысяч квадратных метров газона. Сейчас работы проходят непосредственно около станции, где с обеих сторон обустраивают два разворотных круга для автобусов, организуют стоянки для автомобилей и оборудуют остановочные павильоны с зарядными слотами», — добавил Петр Бирюков.

В районе станции Крекшино установят около 120 фонарей и более 50 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, а наземные переходы для безопасности пешеходов оснастят почти 40 опорами контрастного освещения.

В порядок также приведут территорию возле входа на платформу со стороны 2-й Железнодорожной улицы. На участке между улицами 1-й Железнодорожной и Запрудной укрепят подпорные стенки зеленых склонов, поставят лавочки, обновят три лестницы и мостик над оврагом.

