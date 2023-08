Первая группа туристов из Китая прибыла в Москву по соглашению о групповом безвизовом обмене

Source: MIL-OSI Russian Language News

ервая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года. На следующей неделе ожидается прибытие новых групп туристов из КНР, которые отправятся на отдых в разные регионы страны.

«Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок. Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать приём российских туристов», — сказал директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

Торжественная встреча первых туристов из Китая в рамках групповых безвизовых обменов состоялась в аэропорту Шереметьево. Туристов ждёт насыщенная недельная программа в Москве и Санкт-Петербурге с посещением главных достопримечательностей двух городов, после чего они вернутся в Китай.

Минэкономразвития России, совместно с региональными органами координации и туристическим бизнесом создана вся сопутствующая инфраструктура для запуска соглашения.

С российской стороны регулярные пассажирские рейсы по 13 маршрутам выполняют авиакомпании — «Аэрофлот», «Аврора», «Ираэро», S7 и «Якутия». Общая частота составляет 32 рейса в неделю.

С китайской стороны регулярные рейсы выполняют 7 авиакомпаний по 10 маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю. Рейсы совершают авиакомпании «Air China», «Hainan Airlines», «Si Chuan Airlines», «China Southern Airlines», «China Eastern Airlines», «Beijing Capital Airlines», «TIANJIN AIRLINES CO».

При увеличении турпотока Минэкономразвития будет оперативно реагировать на запросы бизнеса — в том числе и по увеличению количества рейсов.

Для оформления группового тура потенциальному туристу необходимо обратиться в турагентство, которое занимается организацией таких поездок.

«Такие поездки будут дешевле примерно на 20-30% по сравнению с обычными индивидуальными бронированиями, в том числе по электронной визе. В групповых поездках всегда есть возможность подобрать вариант туристических программ, которые будут отвечать запросу клиента — всё, от городских туров, до пляжного отпуска», — отметил Никита Кондратьев.

В доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг 4 млн человек — примерно по 2 млн человек с каждой стороны. В 2023 году, по прогнозам Минэкономразвития России, взаимный турпоток составит около 500 тысяч человек. В перспективе запуск группового безвизового режима, а также запуск электронной визы в России для индивидуальных путешественников позволит выйти на допандемийные показатели и даже превысить их.

«Запуск механизма безвизового группового обмена между Россией и Китаем – долгожданное событие для московской туристической отрасли. Спрос на Москву среди китайских туристов всегда был и остается высоким, но от поездки путешественников часто останавливала необходимость получения визы.

Сейчас же созданы все условия для того, чтобы китайским туристам было легко приехать в нашу страну. Мы ожидаем, что благодаря электронной визе, безвизовым групповым поездкам, а также постоянно увеличивающемуся количеству прямых рейсов, соединяющих Москву и Китай, в концу года мы увидим рост всех туристических показателей», – отметил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

