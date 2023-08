О начале торгов ценными бумагами “11” августа 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “10” августа 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“11” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов “Тинькофф Замещающие облигации”, предназначенные для квалифицированных инвесторов Полное наименование

Управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью “Тинькофф Капитал” Тип ценных бумаг Инвестиционные паи закрытого ПИФа Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации 5435-СД от 16.06.2023 Торговый код RU000A106G80 ISIN код RU000A106G80 Уровень листинга Третий уровень

Определить:

“11” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“11” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-522 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-522-01000-B-005P от 04.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук Дата погашения 12.08.2023 Торговый код RU000A106QB5 ISIN код RU000A106QB5 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

