Определены победитель и призеры Сателлита №1 Технологического конкурса НТИ Up Great «Экстренный поиск»

МФТИ совместно с Фондом НТИ и добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» проводит Технологический конкурс Up Great «Экстренный поиск». Накануне стали известны итоги Сателлита №1, направленного на отработку программных решений для распознавания людей по фотоснимкам. Победитель и призеры разделили между собой 5 миллионов рублей.

Всего на Сателлит №1 было подано 240 заявок из 46 регионов России и Республики Беларусь, из которых успешно прошли отборочный этап и были допущены до квалификационного этапа 147 команд.

В квалификационном этапе участникам было необходимо загрузить на платформу проведения Сателлита №1 разработанное ПО, предназначенное для автоматического распознавания объектов на изображениях, полученных с БВС.

Для проведения Сателлита №1 был подготовлен самый большой в России датасет размером почти 65 тыс. фотографий, полученных с БВС путем аэрофотосъемки.

В финале Сателлита №1 был сформирован финальный рейтинг, состоящий из 20 команд, решения которых были переданы экспертам для проведения проверки: 13 команд прошли проверку успешно.

Команды Сателлита №1 продемонстрировали новые технические решения в части разработки алгоритмов поиска малых и слабозаметных объектов на фоне подстилающей поверхности на основе нейросетевых технологий. В частности, были предложены двухстадийные подходы поиска и реклассификации кандидатов в объекты поиска, а также подходы на основе обхода изображений для поиска объектов в разном пространственном разрешении.

Победитель и призеры Сателлита №1 выбирались на основе полученных метрик. Значение метрики располагается в диапазоне от 0 до 1: чем значение ближе к 1, тем точнее предсказание совпало с истинным значением разметки.

Наилучший результат продемонстрировала команда GigaFlex из Уфы, второе место заняла команда Victor из Омска, третьей стала команда KurAI из Уфы. Команды показали очень близкие результаты, обнаружив каждая в среднем 710 из 865 объектов поиска.

Участники всех трех команд ранее неоднократно занимали призовые места в подобных конкурсах, среди которых Rosneft Challenge, Цифровой прорыв, Звездный путь, Воздушная инженерная школа Cansat и другие.

В качестве поддержки Сателлита №1 семи командам организаторами были выданы комплекты оборудования при условии продолжения их участия в конкурсе «Экстренный поиск». В комплект вошли БВС DJI Mavic 3 Enterprise, сменные батареи и хаб для их подзарядки. Командам, показавшим высокие результаты на финальных испытаниях, будет предоставлена возможность оставить оборудование в постоянное пользование.

Конкурс «Экстренный поиск» продолжается, участникам предстоит пройти испытания по преодолению технологического барьера: создать БВС, который сможет за ограниченное время и на ограниченной площади в автоматическом режиме найти не менее 70% в людей Сателлите №2 и не менее 80% в финале конкурса.

