Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В этом году появится 13 дополнительных пешеходных переходов около остановок на улице Шабо ловке. Она соединяет Южный и Центральный административные округа Москвы и пролегает по районам Якиман ка, Донской и Даниловский. Пассажиры городского транспорта и водители ежедневно используют ее, чтобы добираться к станция м метро «Шаболовская» и «Октябрьская», которые расположены в конце и начале почти двухкилометровой улицы.

На всех восьми трамвайных остановках на Шаболовке для удобной посадки и высадки пассажиров спе циалисты сделают платформы шириной от двух метров с комфортными павильонами ожидания. При этом новые конструкции будут безопасны для всех участников движения и не помешают проез ду машин: количество полос движения останется прежним, чтобы сохранить пропускную способность ду машин ороги. Кроме того, рядом с автобусными, трамвайными остановками и недалеко от социальных объектов обор удуют 13 новых пешеходных переходов. На двух из них установят светофоры на пересечениях с прилегающими улицами.

Новые пешеходные переходы на улице Шаболовке появятся:

— у дома 56 рядом с пересечением с улицей Серпуховский Вал;

— около трамвайной остановки «Серпуховский Вал»;

— на углу дома 63, корпуса 1 рядом с поворотом в Дальний переулок;

— у трамвайной и автобусной остановок «Улица Лестева»;

— рядом с остановкой вблизи дома 59, корпуса 2 центру);

— у дома 21 рядом с автобусной остановкой «Улица Лестева» по направлению в центр города;

— около дома 30 рядом с автобусной остановкой «Метро “Шаболовская”»;

— вблизи дома 33 (богадельня московского дворянства имени С.Д. Нечаева);

— от дома 33 по направлению к улице Академика Петровского;

— у дома 20 около пересечения с Конным переулком (будет регулироваться светофором);

— рядом с домом 25, строением 2 у автобусной остановки «Фабрика “Ударница”»;

— у дома 4, строения 1;

— у дома 2 около трамвайной остановки «Метро “Октябрьская”».

В этом году Центр организации дорожного движения подготовил новые транспортные схемы в пяти а дминистративных округах Москвы. Движение станет еще безопаснее и комфортнее на 20 улицах в 12 районах. Там появятся новые пешеходные переходы, удобные остановочные платформы, а также дополните льные полосы для снижения заторов. Например, жители районов Нагатино-Садовники, Чертаново Северное, Центральное и Южное смогут быстрее добираться на личном транспорте в центр города и обратно в часы пик благодаря внедряемым измене ниям. На Нагатинской улице организуют дополнительные полосы и круговое движение на перекрестке с Наг атинским бульваром и Высокой улицей — это сделает путь безопаснее и уменьшит заторы. На Чертановской улице появится еще 13 пешеходных переходов, а с новыми поворотами и выездами в одители смогут сократить путь.

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