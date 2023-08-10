Об изменении списка паевых инвестиционных фондов, доступных на рынке акций

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
С 11 августа 2023 года на рынке акций Московской биржи начинаются торги инвестиционными паями Закрытого паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов “Тинькофф Замещающие облигации”, предназначенными для квалифицированных инвесторов, (торговый код – RU000A106G80; ISIN – RU000A106G80) под управлением ООО “Тинькофф Капитал”:
|Торговый код
|ISIN
|Фонд
|Валюта расчетов
|Расписание торгов в Режиме основных торгов Т+*
|Рубли
РФ
|USD
|EUR
|CNY
|RU000A106G80
|RU000A106G80
|ЗПИФ “Тинькофф Замещающие облигации”
|+
|Полное
* – расписание проведения торгов установлено решением Биржи от 08 сентября 2022 года: https://www.moex.com/n51249/?nt=0
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