Об изменении списка паевых инвестиционных фондов, доступных на рынке акций

С 11 августа 2023 года на рынке акций Московской биржи начинаются торги инвестиционными паями Закрытого паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов “Тинькофф Замещающие облигации”, предназначенными для квалифицированных инвесторов, (торговый код – RU000A106G80; ISIN – RU000A106G80) под управлением ООО “Тинькофф Капитал”:

Торговый код ISIN Фонд Валюта расчетов Расписание торгов в Режиме основных торгов Т+* Рубли

РФ USD EUR CNY RU000A106G80 RU000A106G80 ЗПИФ “Тинькофф Замещающие облигации” + Полное

* – расписание проведения торгов установлено решением Биржи от 08 сентября 2022 года: https://www.moex.com/n51249/?nt=0



