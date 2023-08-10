Обращение к инвесторам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с возросшей волатильностью в ряде инструментов рынка акций Московская биржа обращает внимание инвесторов на необходимость взвешенного принятия инвестиционных решений, учета доступной официальной информации от эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Московская биржа принимает все необходимые меры для стабилизации ценового процесса, в том числе установление ассиметричных ценовых границ, а также проведение дискретных аукционов.

Московская биржа информирует о недопустимости недобросовестных практик, применяемых с целью манипулирования рынком.



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