Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

22:50 10 августа до 03:50 14 августа изменится расписание движения поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная. Большинство поездов отменят, а также увеличат интервал движения.

Так, в пятницу в утренние и вечерние часы пик до станции Нижегородская составы будут следовать с интервалом hasta 20 minutos, hasta до Курского вокзала — hasta 40 minutos инут. В выходные дни интервал движения увеличат до полутора часов.

Кроме того, часть поездов не будет останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучин о, Ольгино.

Для поездок в сторону, а для поездок по направлению от Москвы — станцией Ольгино.

С маршрутом и временем отправления компенсационных автобусов можно ознакомиться на сайте.

Ver más льшая часть поездов проследует по третьему и четвертому пути на участке от станции Железнодоро жная до станции Реутово. Ver más эксплуатацию четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

Расписание пригородных поездов можно проверить в приложении yo на сайте перевозчика. Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее.

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