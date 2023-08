На улицах Москвы установят 250 новых зарядных станций для электромобилей

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице расширят общедоступную сеть зарядных станций для электромобилей. Постановление о выделении средств городского бюджета на эти цели подписал Сергей Собянин.

Развитие электротранспорта является важнейшим фактором улучшения экологической ситуации в Москве. За последние восемь лет количество зарегистрированных в столице электромобилей выросло примерно в 20 раз — с 235 в 2015 году до 4,6 тысячи в 2023-м.

По оценкам, к 2030 году количество электромобилей в городе превысит 100 тысяч, что требует адекватного развития инфраструктуры для их эксплуатации и обслуживания, включая сеть электрозарядных станций (ЭЗС). Всего в Москве должно быть установлено более 11 тысяч зарядных станций, в том числе около 2,8 тысячи быстрых.

Сейчас функционирует уже порядка 3,2 тысячи ЭЗС. Из них 214 станций установлено на улично-дорожной сети в рамках программы «Энергия Москвы» столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Остальные станции размещены в паркингах жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, а также на других территориях ограниченного доступа.

В соответствии с новым городским стандартом зарядные станции, которые устанавливает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, интегрированы в мобильное приложение «Московский транспорт». С его помощью водители могут в том числе бронировать и активировать зарядные сессии, строить маршруты до ближайшей ЭЗС. А важным преимуществом быстрых городских ЭЗС является возможность подзарядить электромобиль за 30–40 минут.

Выделение дополнительных средств, предусмотренных постановлением Правительства Москвы, позволит установить еще 250 общедоступных зарядных станций нового городского стандарта. Работы планируется выполнить до конца 2023 года.

Кроме того, в целях расширения использования электротранспорта город реализует ряд стимулирующих мер. В частности, владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога. Кроме того, они имеют право бесплатно парковать свои транспортные средства в зонах платной парковки на улично-дорожной сети.

Для владельцев такси и каршеринга при приобретении электромобиля в кредит или в лизинг размер субсидии увеличивается в два раза по сравнению с субсидией на покупку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

