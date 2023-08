Московский урбанистический форум для детей: куда пойти и чем заняться

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский урбанистический форум в этом году стал самым масштабным за всю свою историю. На четырех площадках ждут не только профессионалов, но и всех желающих. Интересно на форуме будет даже детям — организаторы придумали для них увлекательную программу. Впечатляющие шоу и выставки, мастер-классы по разным профессиям и игровые площадки не оставят равнодушными ни малышей, ни подростков.

О том, куда пойти с ребенком в дни форума — в материале mos.ru.

Лужники: «Шапито», картинг и коммунальные машины

Самая большая площадка форума открылась в «Лужниках». Ее главная тема — инфраструктурные проекты, которые сегодня меняют Москву. Здесь работает более 30 тематических пространств — разглядеть их можно с колеса обозрения высотой более 30 метров, которое установили на дни проведения форума.

Возле большой спортивной арены показывают новые столичные кварталы, где во дворах вырастают современные площадки для детей. В «Лужниках» на такой площадке установили сухой бассейн с шариками и экскаваторами, которыми можно доставать игрушки.

В «Шапито» показывают цирковое шоу. Гостей ждут представления с участием воздушных гимнастов, акробатов и дрессировщиков с медведями и собаками. Их номера рассказывают о жизни москвичей в разные эпохи. По соседству играют концерты, показывают иммерсивные представления, перфомансы и постановки. По предварительной регистрации.

Московские коммунальщики приглашают детей и родителей на Фестиваль городского хозяйства. Маленьким гостям доверят «починить» фонтан, покажут «Тесла-шоу» и предложат собрать пазлы с объектами газового хозяйства. Здесь же можно увидеть 90 уникальных машин, которые используют для уборки улиц и спасения людей. Детей на этой площадке учат скалолазанию и рисованию дорожной разметки мелками.

На фасаде Дворца водных видов спорта по вечерам показывают аудиовизуальный перформанс «Город для каждого» — о том, каким видит город каждый его житель. Художники создавали шоу с использованием искусственного интеллекта. В павильоне «Цифровые технологии Москвы» для юных гостей форума организуют серию мастер-классов.

Детская зона работает и на фестивале «Сделано в Москве». Там проходят мероприятия на самые разные темы — от моды до спорта. А возле макетов отреставрированных зданий можно посетить занятия по скульптурной лепке.

Отдельную зону в «Лужниках» посвятили профориентации, в ней подросткам помогают определиться с будущей специальностью. На необычных аттракционах можно представить себя летчиками или гонщиками, а тренажер виртуальной реальности превратит посетителей в сотрудников городских служб — он будет работать в пространстве «Почувствуй город». Кроме того, в дни форума откроют «Примерочную профессий» и «Мастерскую диагностики личности».

Площадка в «Лужниках» не могла обойтись без спортивных событий. В программу форума вошли картинг-заезды, семейный спортивный праздник, зарядки, веселые старты, фестиваль баскетбола и многое другое. Здесь также организовали две зоны для игр в шашки, шахматы, домино и современные настольные игры. По выходным там будут устраивать соревнования.

Площадка в «Лужниках» открыта для гостей до 10 сентября. По понедельникам мероприятия в рамках Московского урбанистического форума в «Лужниках» не проводятся. Однако вход на территорию открыт — здесь, например, можно сфотографироваться на фоне различных арт-объектов.

Гостиный Двор: мультипликация, интерактивные шоу и медицинские квесты

Площадку форума в Гостином Дворе посвятили темам здравоохранения, образования и социальной сфере. Здесь можно увидеть проекцию гигантской модели человека, узнать свой биологический возраст или оказаться в офисе будущего. Более 250 событий в программе подготовили специально для детей.

В выставочном центре работает площадка «Город детства». Каждому гостю здесь дарят книгу с картой и заданиями о том, как устроена столица. В выходные для юных посетителей Гостиного двора подготовлена особая насыщенная программа: они участвуют в интерактивных программах «Бухта приключений», «блогер Пати», «Супергерои», «Миу-Миу вечеринка!», «История игрушек», «Волшебный бал в Хогвартсе!». Для детей организовывают шоу с физическими и химическими опытами, квесты «Москва — лучший город Земли» и медицинский познавательный «Будь здоров», где каждый сможет попробовать себя в роли педиатра, офтальмолога и даже оказать первую помощь младенцам. А на мастер-классах учат создавать космические костюмы.

На уроки анимации приглашают сотрудники «Союзмультфильма». Вместе с ними дети делают собственные мультфильмы о летних каникулах в Простоквашине: рисуют и раскрашивают героев, придумывают сюжет и оживляют марионеток. Профессиональные мультипликаторы немного доработают кадры, напишут имена создателей в титрах и в течение недели фильм отправят авто.

Увидеть ожившие волшебные образы гости форума могут и во время «Песочного шоу».

Юным горожанам в Гостином Дворе предлагают поучаствовать и в развитии социальной инфраструктуры Москвы. Для этого будет работать интерактивная проекция. Еще дети узнают о главных метанавыках для карьеры человека будущего на нескольких интерактивных инсталляциях. На стенде о цифровой грамотности нужно найти информацию в виртуальном мире, избегая мошенников и киберпреступников. На площадке инсталляции о креативности — нарисовать картину с помощью движений тела. На площадке инсталляции об эмоциональном интеллекте — сопоставить фото и аудио эмоций. Сервис с искусственным интеллектом «Харизма» помогает стать искусным оратором. А гости стенда об адаптивности на скорость пройдут по городскому маршруту, отвечая на вопросы.

Посетить площадку форума в Гостином Дворе можно до 10 сентября.

«Зарядье»: архитектура и дизайн по-взрослому

Площадка в «Зарядье» стала визитной карточкой Московского урбанистического форума. В концертном зале развернулась экспозиция о мегапроектах столицы, а парк принимает фестиваль Moscow Urban Fest. Специальную программу для детей подготовили Музей Москвы, Школа архитектурного развития, центр конструктивного пространства «Зотов», детские технопарки «На Зорге» и «Наукоград» МФЮА и МАСИ.

В Заповедном посольстве проведут мастер-классы о каждом из 12 административных округов столицы от детского центра Музея Москвы. А между занятиями можно поучаствовать в играх «Светофор», «Остров», «Уменьшающаяся газета», «Мафия москвоведов», «Крокодил» и в перетягивании каната. Преподаватели Школы архитектурного развития расскажут подросткам о моделировании, пространственной колористике и цветопластике, концепт-графике и эргономике пространства.

Специально к форуму в парке Зарядье построили зал «Луг». Там пройдет цикл мастер-классов «Город в искусстве» от Центра «Зотов». Его участники будут создавать плакаты, скульптуры, типографику, дизайн циферблатов и взаимодействовать с городским пространством. На той же площадке можно представить себя архитекторами и изготовить макет «Дома будущего» — занятия организует «Наукоград». А детский технопарк «На Зорге» придумал мастер-классы по дням недели: «Городская среда», «Реновация по четвергам» и «Архитектурные пятницы».

Юных посетителей форума также приглашают на неделю финансовой грамотности. До 11 августа в «Зарядье» будет работать мультлекторий, в котором расскажут историю денег, как анализировать стоимость товаров и услуг, планировать личный и семейный бюджет. Детей постарше эксперты научат определять подлинность банкнот, для них откроют игротеку с настольным играми о финансах и проведут интерактивные занятия.

Площадка в «Зарядье» будет работать для всех желающих до 10 сентября.

«Манеж»: стать машинистом и посетить мотошколу

Площадку в «Манеже» посвятят достижениям Москвы в области транспорта за последние годы.

Самые маленькие посетители выставки «Станция Манеж» вместе с родителями увидят новейшие вагоны «Иволга 3.0» и «Москва-2020» в стилизованном «депо». Внутри этих экспонатов можно посидеть и сделать памятные фото.

На первом этаже установят диодный экран высотой с девятиэтажный дом. Там же можно будет посмотреть голограмму с поездом высотой 37 метров. Гости побывают в симуляторе кабины машиниста и смогут вместе провести состав по Большой кольцевой линии метро. Интересным приключением может стать и поездка между локациями выставки на макетах новейших вагонов метро и МЦД в реальную величину.

А еще для детей в «Манеже» откроют «Семейный досуговый центр». В нем ребята будут инспектировать подвижной состав, изучат правила дорожного движения, а также посетят мотошколу и займутся моделированием. Участвуя в квестах, мастер-классах и викторинах, юные гости смогут выиграть подарки и сувениры от Московского транспорта.

Провести время с детьми и отдохнуть можно будет в большой зоне фуд-корта, на цокольном этаже выставочного комплекса.

Площадка в «Манеже» начнет работать с середины августа. Гостей будут ждать до 10 сентября.

Все мероприятия для детей в рамках Московского урбанистического форума проводят бесплатно. Их подробное расписание можно найти на сайте mosurbanforum.ru. Для участия в некоторых мероприятиях необходимо заранее зарегистрироваться: специальные формы уже доступны на страницах «Зарядья», «Лужников» и Гостиного Двора.

