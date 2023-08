Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московские ученые создали имитацию кожи — искусственный материал, который похож по эластичности и визуальным качествам на настоящую кожу человека. Технология необходима для усовершенствования разработанных медицинских тренировочных фантомов. Разработка поможет максимально приблизить анатомическую картину к реальной, например при обучении врачей УЗИ-диагностики. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Медицинские симуляторы играют важную роль в обучении врачей — они позволяют им оттачивать свои навыки. Поэтому мы продолжаем совершенствовать наши тренировочные модели: для этого разработали особый материал, схожий по эластичности и визуальным качествам с настоящей кожей человека. Разработка сделала наши фантомы еще более приближенными к реальным человеческим органам, поэтому и картина на аппарате при обучении УЗИ-специалистов теперь максимально правдоподобна. Это поможет повысить качество диагностики для наших пациентов», — рассказала Анастасия Ракова.

Тренировочную модель создали сотрудники Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. С помощью фантомов врачи могут оттачивать навыки ультразвуковой диагностики аневризм и тромбозов сосудов головного мозга, новообразований и опухолевых очагов в молочных и щитовидной железах, повышать точность измерений и обучаться манипуляциям под УЗ-навигацией.

«Уникальность наших фантомов в том, что они предназначены для тренировки выполнения медицинских манипуляций под ультразвуковым контролем, поэтому при их изготовлении нам важно было воссоздать именно ультразвуковую картину. Все смоделированные органы соответствуют плотности тканей реальных органов и могут быть четко визуализированы. Мы так подбираем компонентную базу веществ, чтобы небиологические материалы давали на аппарате УЗИ то же изображение, что и на сонограмме органов человека», — уточнил Юрий Васильев, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения.

На сегодняшний день разработано уже шесть различных медицинских фантомов. Все они протестированы врачами клинической практики.

Центр диагностики и телемедицины — ведущая научно-практическая организация в структуре Департамента здравоохранения Москвы. Он специализируется на высокоточной диагностике на основе лучевых исследований, организации работы отделений в медицинских учреждениях и повышении качества диагностических исследований с помощью стандартизации деятельности. Кроме того, специалисты центра занимаются распространением лучших медицинских практик и внедрением инновационных технологий в медучреждениях по всей стране.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

