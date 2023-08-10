Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

10 de agosto de 2023 года Московская биржа предоставила новый сервис для частных инвесторов, который по зволяет определить свой инвестиционный рейтинг. Сервис доступен на платформе Финуслуги.

Инвестрейтинг – комплексный показатель, который рассчитывается нейросетью, разработанной эксперта mi Московской биржи.

Шкала рейтинга составляет от 0 до 999 баллов с разделением на четыре диапазона: начинающий, станд артный, опытный, продвинутый. Обновлять свой рейтинг можно ежедневно.

Пользователям сервиса также будет доступна расширенная аналитика. В нее войдут список активов, наиболее популярных у частных инвесторов данного сегмента, отраслева я структура их вложений, полезные советы, а также индивидуально подобранный перечень обучающи х курсов в Школе Московской биржи.

Владимир Крекотень, управляющий директор Московской биржи:

“Инвесторам, как начинающим, так и тем, кто уже имеет опыт торговли на финансовом рынке, на первых эт апах полезно понимать, какими портфелями владеют инвесторы разных типов. жет, на какие инструменты стоит обратить внимание именно сейчас, какими активами можно дополнить собственный портфель. ну определить инвестрейтинг, оценить свой опыт и нвестирования и получить рекомендации по его соверш енствованию”.

Contenido del proyecto:

“Инвестиционная грамотность – важная часть финансовой грамотности. Знания в этой области помогают управлять своими средствами и достигать финансовых целей. ля частных инвесторов на Финуслугах – теперь на портале можно не только обогатить свой портфель с берегательными продуктами, но и отслеживать динамику собственного инвестрейтинга. можности”.

Узнать свой инвестрейтинг можно на портале Финуслуги.

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта “Маркетплейс” Бан ка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российс ких регионов. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России.

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