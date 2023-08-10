Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú

С начала года москвичи более семи тысяч раз забронировали помещения для проведения мероприя тий с помощью сервиса «Вместе с культурой» en el portal mos.ru. Это столько же, сколько за весь прошлый год, то есть востребованность услуги выросла вдвое. Рост популярности связан с тем, что сервис вызывает доверие жителей, система бронирования проста и понятна, а в каталоге представлен большой выбор разнообразных площадок.

«Одним из решающих факторов при выборе сервиса на mos.ru для многих пользователей является то, ч то он создан городом. Почти половина его аудитории — люди, которые хотя бы раз уже использовали сервис ранее и вернулис ь к нему, чтобы вновь забронировать помещение для своего мероприятия. Это подтверждает его удобство, востребованность у москвичей. Среди пользователей — преподаватели, психологи, артисты, индивидуальные предприниматели. Они устраивают лекции, представления, творческие вечера, мастер-классы для детей. Так сервис помогает профессионалам самореализоваться, а культурным учреждениям — разнообразит ь афишу мероприятий», — рассказали в пресс-службе столичного

departamento de informacion tecnologica.

Чаще всего в городских пространствах проводили мастер-классы и консультации, состоялось 1,5 тысяч и событий такого формата. Кроме того, москвичи организовывали встречи, фото- и видеосъемки, лекции, концерты, игровые меропри ятия и квесты, беседы и дискуссии, театрализованные представления, танцевальные вечера и дискотеки, л итературные чтения и музыкальные лектории. Некоторые выбирали площадки в столичных культурных центрах, чтобы устроить книжную ярмарк у, выставку, выездную регистрацию брака или выпускной.

В каталоге сервиса «Вместе с культурой» доступно свыше 1,2 тысячи помещений на любой вкус, в то м числе актовые и выставочные залы, творческие мастерские, аудитории, методические кабинеты, лектории, читальные залы, коворкинги и другие площадки. Они находятся по всему городу. Наиболее востребованы культурные учреждения Басманного и Пресненского районов, Арбата и Замоскво речья. Подходящие площадки есть и за пределами центра города, например в Зеленограде или ТиНАО. Организовать мероприятие москвичи могут даже в музеях, свои услуги предлагают, например, Г осударственный музей имени А.С. Пушкина, Музей космонавтики, музей-заповедник «Царицыно», Дарвиновский музей, Московский зоопар k.

Усадебный двор, выставочный зал или лекторий: какие музейные площадки можно арендовать в серв исе «Вместе с культурой»Для утренников или квестов: какие площадки сервиса «Вместе с культурой» арендовать для детских мер оприятий

Как арендовать помещение в сервисе «Вместе с культурой»

Москва делает все необходимое, чтобы горожане могли решать как можно больше вопросов в онлайн- формате — в любое время и с любого устройства. На портале mos.ru доступно более 400 цифровых услуг — от повседневных до эксклюзивных, в том чис ле и сервис аренды городских пространств «Вместе с культурой». Им могут воспользоваться физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, за Regístrese en mos.ru.

При поиске помещения можно использовать фильтры, интерактивную карту и готовые подборки. На странице каждого пространства представлено его подробное описание, информация о техническом осна щении, а также календарь со свободными для бронирования датами. Más Información ин говых аппаратов с едой и напитками, вайфая и даже селфи-зоны.

Для бронирования достаточно подать онлайн-заявку, личный визит не потребуется. Учреждение рассмотрит ее в течение четырех календарных дней и пришлет уведомление на электронну ю почту и в личный кабинет на портале mos.ru. Система сама сформирует договор краткосрочной аренды, с которым нужно будет ознакомиться. В день мероприятия арендатору понадобится взять с собой только паспорт.

Сервис аренды городских пространств «Вместе с культурой» начал работать в феврале 2021 года. Это совместный проект столичных департаментов информационных технологий и культуры.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задача м национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта город а Москвы «Цифровое государственное управление».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL