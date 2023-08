Москвичи могут познакомиться с товарами и услугами локального бизнеса на фестивале «Неспальный район»

Source: MIL-OSI Russian Language News

За пределами центра столицы малые предприятия чаще всего предлагают развивающие программы для детей, работают в индустриях фитнеса или красоты. Познакомиться с их деятельностью и узнать больше о локальном бизнесе Москвы горожане могут в рамках фестиваля «Неспальный район». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Фестиваль будет проходить до 3 сентября. На 21 площадке гостей ждут презентации, мастер-классы и тематические экскурсии.

«Малые и средние предприятия помогают москвичам решать бытовые вопросы, предоставляют возможности для интересного отдыха и саморазвития. Из небольших компаний формируется необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Благодаря фестивалю бизнес представит свои товары и услуги непосредственно целевой аудитории», — рассказала Наталья Сергунина.

Состав участников фестиваля в каждом из районов дает представление о структуре предпринимательства за пределами центра столицы. Самым распространенным направлением оказались развивающие программы для детей. В образовательные и спортивные секции юных москвичей приглашают 26 процентов локальных компаний. Еще 22 процента приходится на индустрию фитнеса, а 12 процентов — на салоны красоты.

Например, в Марьине работает свыше 10 спортивных студий — это почти втрое больше, чем в любом из центральных районов. А в Митине находится около 30 детских развивающих центров — против среднестатистических 15.

Кроме того, локальный бизнес представлен продуктовыми магазинами, кафе и ресторанами, маркетинговыми и консалтинговыми агентствами, юридическими и другими услугами.

За последний год за пределами центра больше всего субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) зарегистрировано на юге (12,2 процента от общегородского показателя), юго-востоке (11,3 процента) и востоке (9,3 процента) столицы. Во всех округах работают центры услуг для бизнеса. Только за прошедшие полгода их специалисты провели порядка 55 тысяч консультаций.

В Москве созданы необходимые условия для развития МСП. Так, за прошлый год поддержку получило каждое восьмое предприятие — более 110 тысяч.

Подать заявку на участие в фестивале «Неспальный район» или ознакомиться с его программой можно на сайте проекта.

