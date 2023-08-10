Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Определены лучшие проекты участников молодежной акселерационной программы «Округа. Вузы». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Tecnología, tecnología, patricio, tecnología y deporte овские студенты разработали этим летом. Эксперты отобрали 22 самые интересные идеи, которые были вынесены на голосование в проекте «Активный гражданин».

«По результатам голосования отобрано 11 проектов для разных округов столицы. Их авторы получат поддержку при реализации своих идей. Еще один проект — “Интерактивные квест-экскурсии по районам Москвы” — удостоен Гран-при. Он войдет в линейку познавательных городских программ для молодежи», — отметила Наталья Се ргунина.

Больше всего голосов набрал проект «Экопруд Лосиноостровский». Его авторы планируют проводить мероприятия по экологическому воспитанию. Проект «Настоящее прошлое» предполагает организацию иммерсивных представлений на исторические те мы.

В рамках проекта «Твое кино» откроют школу мобильного кино. Ее участники будут снимать культурные события столицы на ручную камеру или смартфон, а зате м создавать ролики.

Программа профориентации для школьников Троицкого и Новомосковского административных округов пр едлагает практикумы для знакомства с социально ориентированными специальностями.

Проекты будут реализованы при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

«Активные граждане» выберут лучшие молодежные социальные проекты

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