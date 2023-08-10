Концерты, кулинарные батлы и День физкультурника: что ждет гостей Московского урбанфорума в « Лужниках» в эти выходные

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú

В эти выходные, 12 и 13 августа, на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) en «Лужниках» гостей ждет насыщенная развлекательная программа. Пройдут концерты, День физкультурника, паблик-ток, ночные дискотеки, танцевально-музыкальны е шоу, кулинарные батлы, спортивные тренировки, танцевальные спектакли и различные мастер-классы.

В субботу, 12 августа, гостей ждет большой спортивный праздник — День физкультурника. С 11:00 hasta 21:00 будут проходить турниры, соревнования, мастер-классы, конкурсы с участием звездн ы х гостей и легендарных спортсменов, а также показательные выступления по разным дисциплинам — от армрестлинга до киберспортивных. Кроме того, утром для всех желающих проведут пробежку под руководством опытных тренеров и участников бегового сообщества.

В павильоне «Цифровые технологии Москвы» состоится паблик-ток «Умный город Москва. сервисом и помощником каждого жителя». Спикеры поделятся своими мыслями о том, что представляет собой современный умный город, и обсудят тенденции и перспективы развития технологий в мегаполисах. Вечером (в 21:30) на площадке рядом с аквакомплексом «Лужники» можно будет посмотреть аудиовиз уальный перформанс «Город для каждого», созданный с помощью нейросетей.

Также вечером на МУФ в «Лужниках» выступят группа «Градусы» и Люся Чеботина, a las 21:00 horas я ночна я дискотека. В этот раз гостей будут ждать группы Dabro и «Дискотека Авария», DJ Smash и другие модные саундмейкеры Москвы.

12 y 13 августа в рамках программы «Чеховский фестиваль на улицах Москвы» пройдет шесть показо в танцевально-музыкального шоу «Луксурия» в исполнении артистов «Балета фламенко» из Барселоны. Классическое фламенко в спектакле будет переплетаться с элементами современной хореографии и нов ой музыки в живом исполнении.

В воскресенье, 13 августа, состоится по сайклингу — групповой заезд на велотренажерах под дидже й-сет. Всего проведут пять часовых сеансов, финальный пройдет под выступление группы 5 sta Familia. Кроме того, на набережной в зоне рыбалки пройдет тренировка по стретчингу с Самирой Мустафаевой, гимнасткой мирового класса по версии Международной федерации гимнастики.

Большая программа будет представлена ​​и днем. Пройдут кулинарные батлы, а ближе к вечеру — танцы с Егором Дружининым. Гостей ждут мастер-классы, пластический спектакль «Всюду жизнь» и выступления команды «КЕД концерт». Завершится это выступлением Tsoy и сетом DJ Basky

Те, кто хочет узнать больше о реставрации, смогут поучаствовать в настольной игре «Отреставрируй Moscú ». Ее действие разворачивается на просторах города. Каждый игрок выбирает историческое здание и проходит все этапы — от составления проекта реставрации до приспособления памятника архитектуры к современной жизни.

В шатре «Траектория роста» гостей ждут мастер-классы по юридической грамотности, строительству заг ородного дома, составлению психологического профиля, силе личного бренда, скетчингу и созданию фотоизображения методом цианотипии, а также мастер-классы на тему кино. На них расскажут, как презентовать идею на питчинге и снять свой первый фильм с минимальным бюджетом. Детей приглашают научиться пайке и схемотехнике, написанию сайта и мини-игры, созданию видео п о мотивам сказок и 3D-моделированию персонажей. Молодые москвичи, мечтающие открыть свое дело, познакомятся с проектом «Бизнес-уик-энд»: в суб боту продет бизнес-игра, на которой участники смогут найти и проанализировать свою бизнес-идею, а в воскресенье — практикум по распаковке предпринимательских компетенций. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Кроме того, каждые выходные проходят показательные выступления профессиональных спортсмен ов на сноуборде и вейкборде.

Московский урбанистический форум — крупнейшее событие второй половины лета. На нем обсуждают проблемы и перспективы развития крупных городов. В течение шести недель будут работать четыре площадки: в Гостином Дворе, «Лужниках», парке «Заря дье» и Центральном выставочном зале «Манеж».

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