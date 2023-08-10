Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Активные участники проекта «Бизнес-уик-энд» выступят перед публикой в ​​образовательном шатре «Тр аектория роста» на Московском урбанистическом форуме (МУФ). Они проведут серию воркшопов и лекций, где поделятся своим опытом развития предпринимательск их навыков и практическими знаниями в таких направлениях, как мода, графический дизайн и работа с м аркетплейсами.

«Столичное правительство ведет активную работу по обучению молодых москвичей предприниматель ству. Для молодежи от 18 до 35 лет действует проект “Бизнес-уик-энд”, который включает несколько ступе ней — для каждого этапа развития проектов участников. С 2018 ий путь. Кроме того, для школьников и студентов колледжей реализуется программа “Бизнес-уик-энд. Старт”, по завершении которой участники регистрируют самозанятость и занимаются полноценной предп ринимательской деятельностью», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инноваци онного развития города Москвы

Алексей Фурсин.

В рамках Московского урбанистического форума состоится презентация проекта «Бизнес-уик-энд» в фор матах деловой игры и тренинга, на которых все москвичи, заинтересованные в предпринимательстве, смогу т узнать подробнее о мероприятии и записаться на предстоящие программы.

Деловая игра пройдет 12 августа. y компетенций. По итогам работы в мини-группах участники сформулируют идею проекта и представят ее зрителям , которые выступят в роли инвестора. Будут среди них и независимые бизнес-эксперты. Победителем станет команда, которая в рамках игры привлечет наибольшее количество инвестиций. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

13 едпринимательских компетенций». Он поможет участникам проанализировать текущие возможности и компетенции аудитории, выявить наиб олее приоритетные и на их основе сформулировать бизнес-идею. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

19 нда нижнего белья Наталия Корина проведет воркшоп «Как зарабатывать на маркетплейсах». Участники узнают, как выбрать товар для выхода на платформу, рассчитать необходимый бюджет и предсказать риски. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Два мастер-класса проведет креативный директор диджитал-агентства и самозанятый, имеющий опыт ра боты с крупными компаниями, Арсений Гончаренко. 19. , а также какие полезные методологии и исследования можно использовать при его создании. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Еще один мастер-класс от Арсения Гончаренко — разбор кейса Russpass. 2 туристического сервиса, а также расскажет о помощи в развитии туризма в столице в рамках хакатона «Лидер ы цифровой трансформации». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

20 августа и 3 сентября основатель бренда персонализированных книг для детей Валерия Тимофеева проведет мастер-классы «Мастерство управления временем». На воркшопах спикер расскажет, как грамотно использовать время, расставлять приоритеты, преодолева ть прокрастинацию и устранять отвлекающие факторы. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Также 20 августа и 3 сентября пройдут воркшопы «Как стать предпринимателем». Психолог Екатерина Михайловская расскажет, что такое оцифровка своих действий и почему это важно для предпринимателей и как ставить цели, чтобы не выгорать. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

26 августа и 2 сентября предприниматель Евгений Строцинский проведет лекции «Нетворкинг, или Свя зи решают». Спикер расскажет, что такое партизанский и вирусный маркетинг, а также о том, как формировать и подде рживать связи со значимыми людьми. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Кроме этого, МУФ станет площадкой, где 25 августа пройдет финал второго потока программы «Би знес-уик-энд-марафон»: 10 лучших команд-участников в формате питч-сессии представят свои проекты не только приглашенным экспертам, но и посетителям площадки. Жюри определит победителей в номинациях «Лучший бизнес-проект», «Лидер марафона» y «Лучший п роект по мнению зрителей». Все победители бесплатные консультации при глашенных экспертов продолжительностью от 30 минут до двух часов. Чтобы посмотреть на перспективные разработки молодых предпринимателей, нужно зарегистроватьс yo по ссылке.

С 2018 тем, кто только собирается начать свой путь в этом направлении. На сегодняшний день выпускниками проекта стали более 280 тысяч человек.

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