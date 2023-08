Источник вдохновения — столица: авторские коллекции одежды представят на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Премьерный показ пяти авторских коллекций одежды состоится 14 августа в 13:00 в Гостином Дворе. Его подготовили 50 участников проекта «Московское долголетие» вместе с известными российскими модельерами. Модное шоу пройдет в рамках Московского урбанистического форума. Оно станет финальной частью третьего сезона творческого проекта «Мастерская дизайнеров». Наставниками участников в этом году были Игорь Гуляев, Леонид Алексеев, Джемал Махмудов, Денис Еремкин и Ксения Новикова. Источником вдохновения для всех дизайнеров стала Москва. Гости увидят пять разных по стилю и исполнению линеек одежды, каждая со своей интерпретацией города.

«Одним из брендов столицы является проект “Московское долголетие”, а его участники — олицетворением успешной, активной и продуктивной жизни в зрелом возрасте. Такие творческие проекты, как “Мастерская дизайнеров”, помогают москвичам старшего поколения открывать в себе новые таланты, осуществлять давние мечты и учиться у известных мастеров. Гости форума могут посетить уникальное модное шоу, на котором дизайнеры старшего поколения представят свое прочтение современной моды и еще раз докажут тот факт, что одеваться стильно можно в любом возрасте», — сказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Попасть на показ могут все желающие, для этого нужно пройти онлайн-регистрацию. Количество мест ограниченно.

Также можно посмотреть прямую трансляцию модного шоу на официальном сайте форума, на странице проекта «Московское долголетие» в социальной сети «ВКонтакте» и на Rutube.

Команда Леонида Алексеева покажет коллекцию «Улица Москва». В ней можно будет найти удобные и комфортные образы для современной жительницы мегаполиса. В коллекции «Московские окна», которую создали участники с Игорем Гуляевым, показаны почти все тенденции современной моды. Дизайнеры предлагают москвичкам не избегать белого цвета, а также добавлять в свой гардероб модные брюки-трубы, объемные кардиганы, тренчи, свитшоты и другие элементы одежды.

Дизайнеры из команды Дениса Еремкина обратились за вдохновением в 1950-е годы и создали коллекцию «Огни Москвы». Она понравится любительницам женственных образов. В линейке одежды собраны почти все предметы женского гардероба — платья, юбки, брюки, блузы, жакеты, пальто. Команда дизайнера Ксении Новиковой покажет коллекцию «Метропортация». Участники нашли вдохновение в различных видах городского транспорта, что отражено в геометрии образов и цветовой гамме. Команда во главе с Джемалом Махмудовым создала коллекцию «Московский триумф». В ней собраны разные вариации женственных образов, созданных с помощью разной одежды — начиная от платьев и заканчивая костюмами.

Во время модного показа зрители увидят 50 образов. На подиуме их продемонстрируют модели старшего поколения — ученицы модной школы «Королевская осанка» проекта «Московское долголетие».

На стенде «Московского долголетия» в Гостином Дворе на Московском урбанистическом форуме можно больше узнать о проекте и принять участие в интерактивной игре «Генератор долголетия». Каждый, кто пройдет эту игру и запишет себя или близкого человека в проект, получит сувенир от «Московского долголетия».

Горожане старшего поколения теперь могут подать заявку на участие в «Московском долголетии» не только в центрах госуслуг или отделах долголетия территориальных центров социального обслуживания, но и онлайн на mos.ru. Услуга доступна как для действующих участников, так и для москвичей, которые только решили присоединиться к проекту. При согласии москвича записать его смогут родственники или друзья. Для использования сервиса необходима стандартная или полная учетная запись на mos.ru. На портале также работает расширенная поисковая система по параметрам, которая поможет быстрее подобрать занятия по душе.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы Москвы. Здесь будут проходить лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проведут бесплатные концерты. Подробнее ознакомиться с программой Московского урбанистического форума в Гостином Дворе, а также с экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте.

