Инвесторы передали городу три здания детских садов в ТиНАО

Инвесторы построили и передали городу три здания под детские сады на 850 мест в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В трех поселениях Новомосковского административного округа инвесторы возвели и передали городу три здания детских садов общей площадью 13,8 тысячи квадратных метров. Учреждения рассчитаны на 850 мест. Сейчас завершается передача новых корпусов учебным заведениям», — отметил он.

Два здания построили в рамках инвестиционных контрактов, третье — по договору участия. Все они были приняты в собственность города в июле 2023 года.

«Здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров передано школе № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева на улице Александры Монаховой (дом 80, строение 1) в поселении Сосенском. Детский сад сможет принять 300 детей», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Два других учреждения расположены в поселениях Внуковском (улица Бориса Пастернака, дом 47а) и Рязановском (улица Логинова, дом 8). Первое, площадью 4,7 тысячи квадратных метров, рассчитано на 350 мест, второе, площадью 3,9 тысячи квадратных метров, — на 200 воспитанников.

