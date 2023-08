За шесть месяцев московский производитель роботизированных систем увеличил выпуск продукции в два раза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За шесть месяцев 2023 года столичный разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем выпустил свыше 120 изделий, что почти вдвое больше показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Внедрение роботов в работу предприятий позволяет автоматизировать производственные процессы, увеличить производительность труда, а также повысить качество изделий, снизив затраты на их изготовление и количество брака. Сегодня продукция компании используется в работе более чем 550 предприятий страны.

«В Москве созданы комфортные условия для производственного бизнеса, которые позволяют предприятиям из разных отраслей промышленности стремительно развиваться — наращивать объемы выпуска и расширять ассортимент. Так, компания “Техноред” за первое полугодие 2023 года расширила товарную линейку до 15 моделей и изготовила более 120 роботизированных систем. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца года компания планирует выпустить более 400 единиц изделий», — отметил Владислав Овчинский.

В числе новинок — две запатентованные роботизированные системы для лазерной сварки, а также робот для палетирования, который позволяет автоматизировать и оптимизировать монотонную работу на предприятиях и складах.

Робосистемы пользуются высоким спросом в промышленном секторе — это новый подход и стандарт в индустрии. Компания активно инвестирует в производство, расширяет ассортимент и штат сотрудников: если в начале года на предприятии работало 30 специалистов, то сейчас 60. В месяц компания производит около 20 систем, к концу года планируется вдвое увеличить число сотрудников, что позволит выпускать по 40 изделий в месяц.

В 2023 году предприятие также сумело в разы сократить стоимость изделий для конечного потребителя. В 2020-м роботизированный сварочный комплекс в среднем стоил около 30 миллионов рублей — сегодня его цена снизилась в 10 раз.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще на столичных предприятиях активно внедряют инновации.

Размещение промышленных площадок в Москве открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и помощи со стороны города. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI