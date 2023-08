Source: MIL-OSI Russian Language News

С 11 августа еще четыре парковки со шлагбаумами станут перехватывающими. Это следующие стоянки: № 9033 на Ленинградском шоссе (дом 16), № 9074 напротив дома 152, корпуса 1 на Профсоюзной улице (возле станции метро «Теплый Стан»), № 9062 на проспекте Вернадского (дом 105, корпус 3) и № 9109 на проспекте Вернадского (дом 37, корпус 2). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы анализируем использование парковочного пространства, корректируем тарифы или внедряем новые форматы, чтобы автомобилистам было еще комфортнее оставлять свои машины. Это соответствует поручению Сергея Собянина. Всего в столице уже 89 перехватывающих парковок», — добавил Максим Ликсутов.

Благодаря новому тарифу автомобилисты смогут продолжать свой путь на городском транспорте и при этом не переплачивать, так как парковка с 05:30 до 02:00 будет бесплатной. Для этого нужно совершить не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. Первая из них должна начинаться на ближайшей к стоянке станции.

Кроме того, к еще одной перехватывающей парковке — № 9110 на Славянском бульваре (дом 13, корпус 1) — добавили станцию Славянский Бульвар МЦД-1. Теперь с нее так же, как и с одноименной станции метро, можно начинать поездки, чтобы парковка была бесплатной.

