Дизайн карты «Тройка» обновят

Транспортную карту «Тройка» ждет ребрендинг — для нее выберут новые правила визуального оформления. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В последние годы карта вышла далеко за пределы Москвы. Регионам, которые внедряют столичную билетную систему, нужно создавать для пассажиров “Тройки” с учетом местной культуры и истории. При этом, чтобы сохранить значимость бренда карты в экосистеме московского транспорта, необходимо внедрить единые правила ее оформления. Сегодня московская билетная система “СберТройка” работает более чем в 25 субъектах России. Единый регламент позволит регионам проще создавать свои карты и продвигать узнаваемый бренд “Тройки” среди пассажиров», — рассказал Максим Ликсутов.

За 10 лет существования «Тройки» ее приобрели 49 миллионов раз, по карте в московском транспорте совершается около 80 процентов поездок. В 2022 году карту полностью перевели на чипы отечественного производства без потери функционала.

«Тройка» умеет рассчитывать более двух тысяч тарифных вариантов. Например, она понимает, что пересадка между метро, МЦК и МЦД в течение 90 минут для пассажира бесплатная, и не спишет дополнительные средства с баланса «Кошелька». Если же пассажир МЦД выехал из зоны «Центральная» в зону «Пригород», то стоимость поездки для него по билету «Кошелек» составит 65 рублей. «Тройкой» можно управлять онлайн, в том числе покупать билеты с помощью мобильных приложений.

Карта «Тройка» — это удобный и многофункциональный носитель, который сегодня можно использовать не только для оплаты проезда, но и, например, для прохода в Московский зоопарк или Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

