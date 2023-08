Город передал досуговым центрам дополнительные помещения в шести округах

Source: MIL-OSI Russian Language News

За шесть месяцев 2023 года столица передала 28 дополнительных помещений для досуговых центров в шести административных округах. Это позволит открыть там творческие студии и спортивные объединения для жителей разного возраста, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В столице создана разветвленная система дополнительного образования, в которую входят кружки и секции в центрах детского творчества, а также в досуговых центрах по месту жительства.

«В первом полугодии досуговым центрам столицы передано 28 помещений общей площадью более 7,4 тысячи квадратных метров. В них будут открыты творческие студии, спортивные секции для детей и взрослых из шести административных округов. Больше всего объектов недвижимости получили учреждения на северо-западе столицы — 13, пять объектов выделили для организации работы с населением на северо-востоке столицы и четыре — на юго-западе», — рассказал Максим Гаман.

Так, помещение площадью 832,2 квадратного метра передали в оперативное управление спортивно-досуговому центру (СДЦ) «Кентавр». Объект расположен в районе Лианозово по адресу: улица Псковская, дом 9, корпус 2. Там откроют новые направления, которые интересны местным жителям: театральную студию, игротеку, секцию йоги для подростков и взрослых и студию гитары. В планах на 2024 год — ввести направления робототехники и конструирования лего.

«В феврале 2023-го нам передали помещение площадью 180,5 квадратного метра в Бутырском районе. Сейчас его отремонтировали и организовали там занятия хоровым пением, эстрадным вокалом, современными танцами. С сентября откроем театральную студию для детей и взрослых», — рассказала Елена Носкова, заместитель директора по развитию центра «Кентавр».

В сентябре этого года в районе Северный после ремонта начнет работу современный флагманский центр с камерным зрительным залом на 40 мест. В центре разместится театр-студия «Гротеск», откроются хореографическое направление для горожан всех возрастов, секции единоборств и клуб спортивного досуга для взрослых. В зрительном зале будут проводить мероприятия и концерты для жителей района. Это помещение город выделил СДЦ в июле 2022 года.

В первом полугодии этого года дополнительные помещения получили центр детских и молодежных социальных инициатив «Крылья» в Северо-Западном административном округе, досугово-спортивный центр «Мир молодых» на юге Москвы и другие.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

