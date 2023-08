Город выставит на торги пять коммерческих помещений в разных районах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В третьем квартале этого года город планирует выставить на торги пять коммерческих помещений в разных районах. Инвесторы смогут использовать их по своему усмотрению, например разместить офисы, магазины или выставочные залы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Инвесторы смогут приобрести у города на торгах пять коммерческих помещений общей площадью более 2,7 тысячи квадратных метров. Объекты расположены в районах Басманный, Беговой, Кунцево, Москворечье-Сабурово и Рязанский. Большинство из них находятся недалеко от станций метро и имеют хорошую транспортную доступность. В них можно будет разместить магазины, галереи или офисы», — рассказал Максим Гаман.

Самый большой объект площадью более 1,2 тысячи квадратных метров расположен по адресу: 2-я Новорублевская улица, дом 8. Это двухуровневое помещение с витринами и потолками высотой 3,3 метра. В нем можно открыть магазин или выставочный зал.

Еще одно помещение площадью 390,1 квадратного метра находится по адресу: Подсосенский переулок, дом 17. Оно расположено на втором этаже дома, который признан выявленным объектом культурного наследия. В пяти минутах ходьбы от него находится станция метро «Курская».

В доме по адресу: 1-я Новокузьминская улица, дом 5 выставят на торги помещение площадью 561,1 квадратного метра, расположенное на пятом этаже офисного центра. Объект находится в пешей доступности от станций метро «Окская» и «Рязанский проспект».

По адресу: Беговая аллея, дом 5, корпус 1 инвестор сможет приобрести помещение с отдельным входом площадью 311,5 квадратного метра. Рядом находится Московский ипподром.

На улице Борисовские Пруды на торги выставят помещение площадью 279,6 квадратного метра с отдельным входом и потолками высотой 3,4 метра.

В столице активно развивается предпринимательство. Город выставляет на торги различное имущество на инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся информация о лотах, включая фотографии, документацию, условия и форму реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты на территории общественных пространств. Участвовать в торгах можно не выходя из дома: вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

