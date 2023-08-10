Город выставил на торги 20 кладовых помещений в доме на Рублевском шоссе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставили 20 кладовых помещений в подвале жилого дома на Рублевском шоссе. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Город выставил на торги по продаже 20 кладовых помещений на подвальном этаже многоквартирного дома в районе Крылатское. Это огороженные металлической сеткой помещения площадью от семи до 23 квадратных метров. Они будут реализованы 28 августа посредством публичного предложения — такой формат предполагает понижение цены в ходе торгов», — рассказал глава ведомства.

Дом находится по адресу: Рублевское шоссе, дом 70, корпус 6. К кладовым можно попасть через места общего пользования. В помещениях обычно хранят сезонные вещи, инструменты, спортивный инвентарь и другое имущество.

Заявки принимаются до 17 августа. Для участия понадобится учетная запись на торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале столицы.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты, а инвестиционный портал выступает их витриной. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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