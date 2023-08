Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 30 июля по 8 августа в Политехе проходила Университетская смена совместно с Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых». Участниками стали 90 школьников из 18 регионов страны.

Организаторы программы охватили все направления «Движения Первых», среди которых наука, спорт, образование, волонтёрство, патриотизм.

Ребята участвовали в профессиональных пробах от преподавателей Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, Института электроники и телекоммуникаций, Физико-механического института, Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг». Профориентация участников продолжилась на крупнейших предприятиях города — АО «Силовые машины» и АО «Петербургский тракторный завод». На фестивале «Вызов Политехника» для школьников провели инженерные соревнования, хакатон, кейс-чемпионат и занятия по 3D-моделированию.

Мы рассказали об инженерных науках не только в Политехе, но и в России, чтобы ребята познакомились с современными технологиями. Многие учащиеся 8-11 классов ещё не выбрали, кем хотят стать, поэтому мы познакомили их с профессиями будущего , — рассказал директор Центра по работе с абитуриентами Артем Егупов.

Значимым событием стал «День Первых». В командной игре «Будь в Движении» ребята выполняли задания на станциях, связанных с разными направлениями деятельности. Затем они посетили мастер-класс по первой медицинской помощи от сотрудников Российского Красного Креста и участвовали в Креативной сессии. Кроме этого, участники познакомились с историей города и увидели его достопримечательности.

Мне очень повезло, что я оказалась в одном из лучших университетов страны и узнала о жизни студентов Политеха. Особенно впечатлили достопримечательности Санкт-Петербурга и новые знакомства с другими участниками смены , — поделилась Арина Оганесян из Ростовской области.

В финальный день состоялась «Классная встреча» с первым заместителем председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Наталией Мандровой. Наталия Александровна отвечала на вопросы ребят о том, какими качествами должен обладать Первый, каким она видит движение через десять лет и будет ли продолжение у проекта «Университетские смены».

Во время визита Наталия Мандрова посетила Главный учебный корпус и молодёжные пространства Политеха. На встрече руководителем административного аппарата ректора Владимиром Глуховым и начальником Управления молодёжной политики Иваном Хламовым Наталия Александровна обсудила развитие молодёжной политики. Также состоялся обмен опытом развития региональных отделений «Движения Первых» с сопровождающими делегаций участников Университетской смены.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI