Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В конкурсе грантов Мэра Москвы в 2023 году будет участвовать более 720 некоммерческих организаци © (НКО). За resistencia подали некоijo месеские оаанизации, которые реализююю сиальные проекты длк мtoквич.

«В этом году мы получили почти 900 заявок от социально ориентированных некоммерческих организа ций. Треть из них впервые участвуют в конкурсе. Среди организаций, претендующих на грант, были как НКО со стажем, работающие в Москве более г ода, так и совсем молодые, без опыта реализации проектов. На выбор участникам предложили 12 номинаций. Рассказала

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Следующий этап — независимая оценка экспертного совета, сформированного совместно с Общественной палатой Москвы. До 31 августа эксперты из научных, образовательных и НКО-сообществ будут отбирать проекты, которые являются востребованными для москвичей, финансово обоснованными и нужными городу. Каждый проект будут оценивать три эксперта, выставляя баллы по заранее объявленным критери yo. Они же определят рекомендованную сумму гранта для каждой организации, а также дадут объекти вное и обоснованное заключение по каждой проектной заявке.

После этого конкурсная комиссия определит победителей. НКО с опытом миллионов рублей, а действующие не менее шести месяцев организации — до 500 тысяч рублей. Общий бюджет конкурса составит 600 миллионов рублей.

Длebre преендентов на грант на базе сети коворкиatuep. iencia л regalo «НКО Лаб». В занятиях приняли участие более тысячи человек — рекордное за всю историю проведения конкурса к оличество.

Напомним, что в этом году все этапы конкурса — от подачи документов до предоставления отчетност и — доступны в электронном формате. Для этого на сайте добавили возможность использования цифровой подписи.

Конкурс грантов Мэра Москвы проводится с 2002 года. С этого времени город поддержал более 3,2 тысячи социальных инициатив, участниками которых ста ли девять миллионов человек. В прошлом году победили 227 проектов, из них 92 впервые получили грантовую поддержку.

Участвовать в конкурсе грантов Мэра Москвы могут организации, которые работают в столице более по лугода, не имеют просроченной задолженности по уплате налогов и политических партий в составе учр editar ьности.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL