Вышка приняла участие в смене «Помогать» на «Территории смыслов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

На форуме «Территория смыслов» завершила работу третья смена «Помогать». Она объединила 350 представителей социально ответственного бизнеса, благотворительных фондов, молодых преподавателей обществознания и экологов, а также впервые — участников «Движения Первых». В работе смены приняла участие директор по маркетинговым коммуникациям НИУ ВШЭ Анна Подпрятова.

За время смены участники посетили десятки лекций и мастер-классов, встретились с ключевыми спикерами, в числе которых — министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева и другие. С участниками они обсудили стратегии и механизмы для улучшения социальной деятельности в рамках общества.

Михаил Мурашко, в частности, отметил важную роль волонтеров-медиков в системе здравоохранения, тот неоценимый вклад, который они внесли в период пандемии и вносят сейчас в различных направлениях деятельности. Напомним, что ежегодный Всероссийский форум волонтеров-медиков прошел на этой неделе в Центре культур НИУ ВШЭ.

Директор по маркетинговым коммуникациям НИУ ВШЭ Анна Подпрятова рассказала лидерам социальных инициатив о том, на чем должен быть основан персональный бренд людей, помогающих другим.