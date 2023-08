Вышка приняла участие в смене «Помогать» на «Территории смыслов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На форуме «Территория смыслов» завершила работу третья смена «Помогать». Она объединила 350 представителей социально ответственного бизнеса, благотворительных фондов, молодых преподавателей обществознания и экологов, а также впервые — участников «Движения Первых». В работе смены приняла участие директор по маркетинговым коммуникациям НИУ ВШЭ Анна Подпрятова. За время смены участники посетили десятки лекций и мастер-классов, встретились с ключевыми спикерами, в числе которых — министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева и другие. С участниками они обсудили стратегии и механизмы для улучшения социальной деятельности в рамках общества. Михаил Мурашко, в частности, отметил важную роль волонтеров-медиков в системе здравоохранения, тот неоценимый вклад, который они внесли в период пандемии и вносят сейчас в различных направлениях деятельности. Напомним, что ежегодный Всероссийский форум волонтеров-медиков прошел на этой неделе в Центре культур НИУ ВШЭ. Директор по маркетинговым коммуникациям НИУ ВШЭ Анна Подпрятова рассказала лидерам социальных инициатив о том, на чем должен быть основан персональный бренд людей, помогающих другим.

«Тема моего выступления была “Персональный бренд: фундамент для доверия”. Кроме того, с участниками мы решали учебный кейс, где им предлагалось придумать программу продвижения фонда, оказывающего помощь взрослым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — рассказала новостной службе «Вышка.Главное» Анна Подпрятова. На площадке форума состоялась также презентация Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в марте 2024 года в Сочи. Как ожидается, он соберет 20 тысяч человек, половина из которых — иностранные участники. В программе фестиваля запланированы различные лектории, насыщенная культурная и спортивная программа, выставки достижений регионов, добровольческие акции и проекты. Заявки на участие уже можно подавать на сайте.

