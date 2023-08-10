Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Пять бесплатных автобусов курсируют между центрами московского долголетия (ЦМД) и районами, где их еще нет. С каждым днем ​​проект «Маршрут к долголетию» объединяет все больше самоорганизованных клубов и москвичей старшего возраста. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента труда и соц иальной защиты населения Евгений Стружак.

«Проект “Маршрут к долголетию” за год работы обрел большую популярность среди активистов цент ров московского долголетия. Сначала на маршруте курсировал всего один автобус, а сегодня их уже пять. С момента запуска

двух новых автобусов в марте этого года больше чем в два раза увеличилось число пассажиров. До появления дополнительных автобусов ими пользовались около 30 тысяч человек, а сейчас “Мар шрут к долголетию” объединил уже более 70 тысяч москвичей старшего возраста. Más información акомствами и даже стать большой настоящей семьей», — сообщил Евгений Стружак.

Особенной популярностью автобусы пользуются у жителей Зеленоградского, Троицкого y Ново московского административных округов. Например, активисты исторического клуба «Петр Первый» из ЦМД «Зеленоградский» по пути в другие центры могут побывать на различных экскурсиях или посетить красивые и необычные места столицы . Участники клубов вместе проводят время, находят друзей, обмениваются опытом, участвуя в инте ллектуальных играх, спортивных мероприятиях и не только.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь ме роприятий размещены на официальном сайте Мэра Москвы.

Записаться на поездку в рамках проекта «Маршрут к долголетию» можно в ближайшем центре москов ского долголетия или по телефону единой справочной службы: +7 495 870-44-44.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для увеличения перио да активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие». Он направлен на увеличение возможностей участия жителей старшего возраста в культурных, образо вательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях. В городе доступно более 13 тысяч групп по разным направлениям занятий с профессиональными преподавателями, создано свыше пяти тысячи клубов по интересам на площадках центров московского долголетия.

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