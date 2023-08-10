Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Moscú представит инсталляцию, посвященную дню рождения Парка Горького. В августе ему исполнится 95 лет. Арт-объект «Время вперед» разработан для арки главного входа. Увидеть его можно будет уже 11 августа.

«Москомархитектура уже не первый год поддерживает возможность интеграции объектов искусства в гор одскую среду. Для нас это не только инструмент повышения привлекательности территории, но и некий легко трансформи способный прививать вкус и повышать интерес общес тва к, казалось бы, хорошо известным городским объектам и пространствам. Арт-инсталляция на основе центральной художественной конструкции Парка Горького — это новый эсте тический опыт, лаконичный и выразительный синтез природных и декоративных элементов», — отметила

Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Парк Горького — одна из старейших культурных площадок города. На протяжении многих десятилетий она остается местом притяжения москвичей и туристов.

«Москва готовится к празднованию 95-летия Парка Горького, и мы решили сделать художественное выск азывание, которое бы отражало смысл и значение этой памятной даты. И выбрали для этого центральный элемент — арку главного входа. Время идет, меняются смыслы, но архитектура живет здесь и сейчас. Триумфальный символ парка отражает глубокую связь не только с историей, но также с настоящим и будущим», — добавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Авторы проекта отмечают, что для них день рождения парка — это повод не только вспомнить истори ю и осознать настоящее, но и возможность подумать о том, как идеология места может поменяться ещ е через столетие. Образ входного павильона является отражением стремительного хода времени. Его концепция построена на триединстве прошлого, настоящего и будущего. Каждое из этих понятий раскрывается в его элементах.

Настоящее символизирует сама арка главного входа в Парк Горького. Выразительная зелень на кровле — отсылка к прошлому, когда на просторах Орловского луга появ илась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. Световая инсталляция под сводами арки вызывает ассоциации с будущим. 520 световых элементов напоминают прорастающие корни или нейросети.

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