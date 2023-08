Алиса Селезнева и Штирлиц в наше время: ВДНХ приглашает на выставку Киностудии имени М. Горького

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

22 августа на территории северного розария ВДНХ откроется бесплатная уличная выставка «Супергерои, которые живут среди нас». Ее организует Киностудия имени М. Горького при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Экспозиция, состоящая из семи интерактивных стендов, расскажет о героях фильмов золотой коллекции. Москвичи и гости столицы смогут заново познакомиться с любимыми персонажами и представить, как бы они выглядели в современном мире.

«Легендарные герои золотой коллекции фильмов Киностудии имени М. Горького восхищали и вдохновляли целые поколения зрителей. Дети и подростки, молодежь и взрослые старались перенять у них лучшие качества: мудрость, смелость, доброту, чувство справедливости и юмора. Мы вспоминаем их с благодарностью и хотим, чтобы они продолжали жить среди нас. Выставка покажет супергероев с новой стороны — как наших современников», — рассказала Юлиана Слащева, генеральный директор Киностудии имени М. Горького.

Алиса Селезнева, Штирлиц, Оля и Яло, Нийя и другие герои предстанут в современных образах, сгенерированных искусственным интеллектом. Посетители выставки узнают, какие посты могли бы написать эти персонажи в своих соцсетях, если бы жили в 2023 году. Стенды дополнят QR-кодами, ведущими на мультимедийный контент — видеоролики о героях и классические фильмы с их участием.

Другая часть экспозиции разместится на «Аллее звезд» у Киностудии имени М. Горького и в холле главного входа. В историческом здании скоро откроется двухэтажный музей киностудии площадью тысяча квадратных метров. А пока в рамках выставки гости увидят здесь уникальные предметы, задействованные на съемках фильмов золотой коллекции, и узнают много нового о знаменитых актерах и режиссерах. Среди них Александр Роу, Станислав Ростоцкий, Татьяна Лиознова, Илья Фрэз, Вячеслав Тихонов, Георгий Милляр и Михаил Пуговкин.

Кроме того, ко Дню российского кино 26 и 27 августа на выставке пройдут бесплатные мастер-классы для детей и подростков. Их проведет креативное молодежное сообщество «Кинокампус Горького». Занятия по основам актерского мастерства, озвучиванию фильмов и стилизации образов героев на графических планшетах проведут профессионалы киноиндустрии.

В июне Киностудия имени М. Горького перешла из федеральной собственности в собственность Москвы. Сегодня она активно развивается: продюсерский центр выпускает игровые и документальные фильмы, научно-популярные циклы и сериалы для молодежной и детско-семейной аудитории. На базе киностудии работают съемочные павильоны, комплекс костюма и реквизита, креативное молодежное сообщество. Кроме того, проводятся фестивали, выставки и профессиональные мероприятия для кинематографистов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI