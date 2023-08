Цифровой рубль: старт пилота

Source: MIL-OSI Russian Language News

Тестирование операций с реальными цифровыми рублями начнется 15 августа. В нем примут участие 13 банков и ограниченный круг их клиентов.

«Запуск пилотирования операций с реальными цифровыми рублями — важнейший этап проекта. Это позволит нам проверить работу платформы цифрового рубля уже в промышленной среде, отработать все необходимые процедуры с привлечением клиентов, скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что клиентский путь удобен и понятен для пользователей. Мы планируем вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем. Мы рассчитываем, что начиная с 2025 года национальной цифровой валютой смогут активно пользоваться граждане и бизнес, естественно, по своему желанию», — отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова. На первом этапе пилотирования будут отработаны базовые операции: открытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы цифровых рублей между гражданами, простые автоплатежи, а также оплата покупок и услуг по QR-коду. Расплатиться цифровыми рублями участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России. Планируется, что до конца этого года список участников пилота будет расширен за счет привлечения как граждан, так и компаний. В следующем году перечень операций пополнится сценарием оплаты по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами. Кроме того, будут расширяться шаблоны простых автоплатежей. Фото на превью: Rifrazione foto / Shutterstock / Fotodom

