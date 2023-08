Центр диагностики и телемедицины Депздрава столицы представил свои разработки на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Искусственный интеллект обработал уже 10,5 миллиона лучевых исследований. Об этом и других достижениях Центра диагностики и телемедицины на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе рассказал Юрий Васильев, директор центра, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы.

«Мы представляем на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе наши разработки, доказавшие свою эффективность, делимся результатами эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину. Сегодня нейросети обработали уже 10,5 миллиона лучевых исследований. Технологии искусственного интеллекта позволяют нам выявлять мельчайшие отклонения, что повышает качество диагностики, а также сокращают время подготовки результата исследования, помогая пациенту быстрее получить необходимое лечение. Наша научная деятельность привела к появлению нового для нас направления — созданию медицинских фантомов, которые составили достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Фантомы молочной железы, щитовидной железы, сосудов и нервов используются в клинической практике для транскраниальных ультразвуковых исследований и взятия биопсии под контролем УЗИ щитовидной железы. Их возможности мы продемонстрировали на выставке в рамках форума», — рассказал Юрий Васильев.

С 2020 года умные алгоритмы работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в деятельность медучреждений столицы. Проект реализует комплекс социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины при поддержке городского Департамента информационных технологий. Рентгенологи городских медицинских учреждений, диагностические устройства которых подключены к единому радиологическому информационному сервису единой медицинской информационно-аналитической системы, могут воспользоваться более чем 50 алгоритмами по 22 клиническим направлениям для описания медицинских изображений.

В 2023 году нейросети помогли проанализировать 100 тысяч маммографических исследований пациентовИскусственный интеллект помог сократить время анализа результатов маммографии в восемь раз без потери качества — Сергей Собянин

Ученые Центра диагностики и телемедицины разработали несколько медицинских фантомов, с помощью которых врачи могут оттачивать навыки ультразвуковой диагностики аневризм и тромбов сосудов головного мозга, новообразований и опухолевых очагов в молочных и щитовидной железах, повышать воспроизводимость измерений, обучаться манипуляциям под ультразвуковой навигацией, а также калибровать оборудование для лучевой диагностики.

Цифровизация системы здравоохранения соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлена на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы — ведущая научно-практическая организация в структуре комплекса социального развития, основанная в 1996 году.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. Здесь будут проходить лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проведут бесплатные концерты. Подробнее ознакомиться с программой Московского урбанистического форума, а также с экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте.

