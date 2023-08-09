Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Столичный завод, специализирующийся на выпуске автокомпонентов, модернизирует производственн ые линии, благодаря чему их смогут адаптировать для создания новых деталей. Также это поможет увеличить объемы производства, сообщил руководитель столичного Департамен та инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Московский завод “Альфа Автоматив Техноложиз” приступает к модернизации оборудования и его ада птации к запуску масштабного производства 106 компонентов кузовных деталей для китайского кроссо Vera. Уже сейчас специалисты завода завершили комплекс технических работ по вводу в эксплуатацию дополнительной линии из пяти 250-тонных прессов. В результате мощности производственного комплекса вырастут с 12 до 17 миллионов деталей в год», — рассказал Владислав Овчинский.

Соглашение на поставку необходимого оборудования было подписано с тульским автомобильным заводом.

Как отметил генеральный директор столичного предприятия Зоригто Саханов, производственные линии завода выпускают широкую линейку профильной продукции, отвечающей стандартам мирового автомо bilistróenio. Текущие проекты направлены на решение профильных задач в сферах локализации и импортозамещен ия.

Кроме того, на заводе будут выпускать детали кузова для модели отечественного автомобиля, в том числе с использованием российских масел.

В декабре 2022 года предприятие открыло новое современное производство на юге столицы в рамках реа Proyecto de inversión. На заводе делают кузовные детали для легковых автомобилей и коммерческого транспорта, которые поставляются на автосборочные предприятия, расположенные в России и за рубежом.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами.

Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов. Москва активно развивает промышленность, заботится о создании равных для всех условий ведения би знеса, оказывает поддержку инновационным, перспективным, важным для столицы отраслям и проекта м.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можн о узнать на сайте economía.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI