«Сказание о земле Сибирской», «Женитьба Фигаро», «Карнавал». Вспоминаем творческий путь Веры Васильевой

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Ее отец работал шофером, мать занималась домашним хозяйством. Кроме Веры в семье было еще трое детей: две дочери и сын. Девочка с детства знала, что такое труд: помогала матери, готовила, штопала одежду. Обходились минимумом — высокого достатка не было.

Судьбу Веры Васильевой определил случай. Однажды подруга матери взяла ее с собой в Большой театр на спектакль «Царская невеста». С тех пор девочка и слышать не хотела ни о чем, кроме сцены, мечтая связать с ней жизнь. Все деньги, которые ей удавалось накопить, она тратила на билеты — затаив дыхание, любовалась из зрительского зала актрисами и хотела быть такой же, как они.

А потом началась война. Мать, брат и сестры уехали из Москвы, Вера решила остаться с отцом. Ночевки в метро, бомбардировки, хаос и страх — ей пришлось пережить все это. Работать будущая артистка устроилась на военный завод.

А вскоре сбылась мечта — в 1943-м Васильева поступила в Московское городское театральное училище при Театре революции.

«Мама» Абдулова, лучший бригадир

В 1945 году, еще даже не окончив училище, Вера Васильева дебютировала в кино. Ей предложили эпизодическую роль в фильме «Близнецы». Конечно, эта картина ее не прославила, зато дала возможность познакомиться с процессом съемок.

Спустя два года она сыграла в картине Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской». Васильевой досталась роль официантки-буфетчицы Настеньки Гусенковой. К съемкам актриса тщательно подготовилась: накрутила кудри, наложила макияж. Но, едва увидев ее, режиссер заявил, что это все не то: краску с лица потребовал смыть, волосы — расчесать. Настенька должна выглядеть иначе, проще. Тогда, конечно, Вера Васильева расстроилась, но подчинилась и согласилась на преображение из городской красавицы в простушки. Зато эта роль сделала ее настоящей звездой. Иосиф Сталин, увидев симпатичную и харизматичную девушку на экране, распорядился вручить ей Сталинскую премию.

В 1953 году актриса сыграла в музыкальной комедии «Свадьба с приданым». Там она блистала в роли бригадира колхоза «Искра» Ольги Степановой, которая соревнуется со своим возлюбленным за лучшие показатели. Эту работу Васильева называла одной из любимых. Фильм, кстати, родился из одноименного спектакля Театра сатиры, где она сыграла эту же роль и получила вторую Сталинскую премию.

Потом были фильмы «Они встретились в пути», «Погоня», «На завтрашней улице», «Звезда экрана», в 1975-м — «Весна двадцать девятого», снятый Георгием Юнгвальд-Хилькевичем. Партнером Веры Васильевой стал Валерий Золотухин. В следующем году на экранах появилась картина Ильи Фрэза «Это мы не проходили», которая полюбилась и за границей, — она взяла главный приз Международного кинофестиваля в Панаме. Вера Кузьминична сыграла там Наталью Ивановну — завуча, учителя физики. Вместе с ней в педагогов перевоплощались Татьяна Пельтцер, Наталья Рычагова, Борис Токарев и Антонина Максимова.

Настоящий фурор произвел фильм Татьяны Лиозновой «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли. Вера Васильева сыграла маму Никиты, возлюбленного главной героини, — его роль досталась Александру Абдулову. Кино по итогам кинопроката 1982 года посмотрели больше 30 миллионов зрителей.

За свою карьеру Вера Васильева исполнила больше 40 киноролей.

От Синичкиной до Анны Федотовны

Фильм «Сказание о земле Сибирской» — тот самый, за который актриса получила первую Сталинскую премию, — помог ей попасть и на театральную сцену. Веру Васильеву позвал в труппу Театр сатиры, предложив для начала роль Лизы Синичкиной в спектакле Эммануила Краснянского «Лев Гурыч Синичкин». Этот театр стал для нее родным.

В 1969 году комедия положений «Женитьба Фигаро», поставленная Валентином Плучеком, стала одним из самых известных советских спектаклей своего времени. Вера Васильева сыграла роль графини Розины, измученной неверностью мужа. В этой постановке собралась целая плеяда звезд: Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Ольга Аросева, Михаил Державин, Александр Ширвиндт.

Театральные зрители также помнят ее по спектаклям «Дамоклов меч» в постановке Плучека, «12 стульев» Эраста Гарина, «Четвертый позвонок» Давида Тункеля, «Белый телефон» Владимира Раутбарта, «Доходное место» Марка Захарова. Вера Кузьминична сыграла и в Малом театре — в «Пиковой даме» она была Анной Федотовной.

Актриса украсила своей работой больше 60 постановок. Одна из последних — моноспектакль «Вера» на основе ее эссе. Актриса делилась со зрителями воспоминаниями, радостями, горестями, поражениями и победами, рассказывала о режиссерах и артистах, с которыми ей довелось поработать.

Артистка рассказала о себе и в трех книгах, таких как «Продолжение души», «Золушка с Чистых прудов» и «Жизнь, похожая на сказку». Все они автобиографические: идею актрисе подали в Союзе театральных деятелей, сказав, что у нее получается очень интересно рассказывать истории.

Обладательница наград

Вера Васильева — обладательница почетных наград. В разные годы ей вручали орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, ордена Почета, Дружбы, Трудового Красного Знамени. В 1986 году она стала народной артисткой СССР, в 2010-м получила Национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство».

Веры Кузьминичны не стало 9 августа 2023 года. Она скончалась в возрасте 97 лет.

