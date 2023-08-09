Сергей Собянин сообщил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

«На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI