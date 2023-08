Сергей Собянин: Планируем завершить строительство ледового дворца в Ясеневе в сентябре

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Ясеневе завершается строительство ледового дворца. Общая готовность объекта составляет 98 процентов. Центр фигурного катания осмотрел Сергей Собянин.

«На этом месте был старый недостроенный торговый центр. Мы расторгли контракт, землю забрали, недострой снесли. За два года по просьбе Этери Тутберидзе здесь построен уникальный дворец, в котором будут заниматься наши прославленные фигуристы, которых мы любим, знаем, которых знает вся страна. Я думаю, что им здесь будет комфортно тренироваться и они будут достигать новых вершин. Самое главное — здесь будет действительно интересно заниматься, надеюсь, что не только профессиональным спортсменам, но и жителям Ясенева. Мы с Этери обсуждали детально этот проект — строительство дворца, техническое задание. Здесь сделано много уникальных вещей, в том числе распределение температурных режимов: для фигуристов — 16 градусов, для хоккеистов — 12, для тех, кто будет на зрительских трибунах, — 22 градуса. Плюс сам объект энергоэффективный, так, чтобы ни тепло, ни холод зря не расходовались. Рядом с дворцом на месте пустыря будет разбит первоклассный сквер, парк, так что можно будет еще и погулять. Ну и рядом метро», — отметил Мэр Москвы.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе

Строительство ледового дворца — центра фигурного катания Этери Тутберидзе на Новоясеневском проспекте (дом 26) началось в мае 2021 года в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

Во дворце площадью 20,7 тысячи квадратных метров планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс будет открыт для всех желающих.

«Это действительно очень масштабный проект, многофункциональный комплекс, сделано все по нормам и стандартам на высшем уровне. Поэтому, безусловно, выражаем слова восхищения и благодарности вам», — сказала Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

В спортивном комплексе будут размещены:

— соревновательная ледовая арена 60 на 30 метров с трибунами на 500 мест, предусмотрена возможность трансформации под размеры хоккейного поля (60 на 26 метров);

— тренировочная ледовая арена 60 на 30 метров с круговой разминочной зоной на балконе, также предусмотрена возможность трансформации под размеры хоккейного поля (60 на 26 метров);

— 10 хореографических залов общей площадью 1635 квадратных метров;

— зал акробатики площадью 716,6 квадратного метра (высота потолка — девять метров);

— тренировочный зал с покрытием из синтетического льда;

— два тренажерных зала, один из которых оснащен реабилитационным оборудованием David;

— реабилитационный блок с зоной водных процедур, комнаты отдыха и раздевалки для спортсменов.

Также в здании предусмотрены конференц-зал на 50 мест и буфет на 92 посадочных места. На прилегающей территории организована парковка более чем на 100 машино-мест, включая места для автобусов.

Технологическое задание и концепция спортивного комплекса были разработаны совместно с Этери Тутберидзе, мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России.

«Я очень благодарна, что такой центр построен и сделан для нас. Будем стараться работать и показывать результаты, которые будут радовать», — отметила Этери Тутберидзе.

Она уточнила, что все проблемы, возникавшие в ходе строительства, были решены. «Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше», — добавила тренер.

Большую площадь фасада здания (35 процентов) занимают витражи с солнцезащитным остеклением, обеспечивающие хорошее естественное освещение помещений.

Ледовый дворец украшает 10-метровый козырек, выполненный из металлических треугольных кассет индивидуального изготовления, и более 200 колонн, расположенных по периметру здания.

Технические решения для систем холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования ледовых арен прорабатывались с использованием мирового опыта строительства подобных объектов. В частности, система холодоснабжения спроектирована с учетом полной утилизации получаемой тепловой энергии, что позволит снизить эксплуатационные затраты, а также в режиме реального времени с помощью датчиков контролировать качество и температуру поверхности льда.

Просчитана математическая модель распределения воздушных потоков, в соответствии с которой температура воздуха на уровне 1,5 метра от поверхности льда будет различаться в зависимости от вида спорта: для фигуристов — в районе плюс 16 градусов по Цельсию, для хоккеистов — около плюс 12 градусов. При этом для болельщиков в зоне ледовой арены будет поддерживаться комфортная температура — плюс 22 градуса.

На ледовых аренах уложат специализированное каучуковое напольное покрытие, оно износостойкое, негорючее и экологичное. В хореографических залах — спортивный паркет, в тренажерных залах — бесшовное полиуретановое покрытие. Также будет отдельный зал с синтетическим льдом.

Помимо трибун для зрителей, на ледовых аренах установят медиаэкраны для онлайн-трансляций соревнований с видеоповторами ярких моментов, отображения спортивных результатов и статистики. Также предусмотрен наружный медиафасад 26,6 на 7,6 метра, который позволит следить за соревнованиями тем, кто не смог попасть на трибуны.

«С каждым днем будем приближаться к новому катку и будем ждать его открытия», — добавила российская фигуристка Аделия Петросян.

В настоящее время завершаются отделочные работы, сборка технологического оборудования и мебели, монтаж внутренних инженерных систем и медиафасада. Ведутся пусконаладочные работы.

Завершить строительство центра фигурного катания Этери Тутберидзе планируется в сентябре 2023 года — на пять месяцев раньше контрактного срока.

«До открытия осталось совсем немного. Думаю, в сентябре уже откроем центр», — заключил Сергей Собянин.

В Текстильщиках завершается строительство волейбольного комплекса «Ника» — Сергей СобянинСергей Собянин рассказал, как преобразится спорткомплекс «Олимпийский» после реконструкции

Программа «Мой район» в Ясеневе

Целью программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина, является создание комфортных условий проживания во всех районах столицы, независимо от их удаленности от центра.

В Ясеневе проживают более 175 тысяч москвичей. За последние годы здесь многое сделано для повышения качества жизни людей.

Выполнена реабилитация Битцевского леса, занимающего свыше 80 процентов площади района. Центральная часть природно-исторического парка осталась неприкосновенной, при этом сформирован защитный буфер — рекреационная зона между лесом и жилой застройкой, которая вместила в себя инфраструктуру для отдыха жителей и сняла нагрузку с заповедной части леса.

На участках, прилегающих к жилым кварталам, создали 10 локальных рекреационных центров — спортивных, досуговых и для тихого отдыха.

К примеру, в Соловьином проезде обновили и дополнили существующую инфраструктуру, не нарушая окружающую естественную среду, — здесь появился «Тихий двор в лесу». На улице Айвазовского около дома 2 создали «Двор в лесу», центром которого стал скейт-парк. А возле конечной остановки общественного транспорта «Проезд Карамзина» и одноименной отстойно-разворотной площадки для юных жителей обустроили «Детский автогородок».

Всего в Битцевскому лесу и на прилегающей территории отремонтировали и создали заново около 100 детских и спортивных площадок. Кроме того, организовали пешеходные и велосипедные маршруты.

Новую дорожно-тропиночную сеть проложили по существующим маршрутам, используя преимущественно экологичные материалы (грунтовое покрытие, гранитный отсев, терравей) и настилы на свайном основании. На территории парка заменили или отремонтировали около 30 мостов через речки, ручьи и пруды.

Чтобы сформировать качественное общественное пространство, привели в порядок территории в границах Тарусской, Вильнюсской, Голубинской улиц и Новоясеневского проспекта. Среди знаковых объектов благоустройства — парк 30-летия района Ясенево, пешеходная зона на Литовском бульваре, озелененная территория у Ясеневских прудов на улице Паустовского с реконструкцией памятного знака «Военным морякам». Также обновили 80 дворов.

В этом сезоне ведутся локальные работы по реабилитации Ясеневского и Голубинского лесопарков.

В районе открылось несколько новых спортивных объектов. На Тарусской улице обустроили BMX-велодром класса В для Московской академии велосипедного спорта. На Ясногорской улице построили футбольный стадион с инфраструктурой. Выполнили устройство модульной конструкции детского бассейна на территории центра спорта и образования «Самбо-70» (Вильнюсская улица, дом 6, корпус 2).

Помимо завершения строительства центра фигурного катания Этери Тутберидзе с благоустройством территории вокруг него, созданием сквера с аллеями и амфитеатра со сценой, капитально отремонтировали ледовый дворец «Созвездие» Московской академии хоккея (улица Голубинская, дом 28, корпус 3). На улице Паустовского разместили некапитальный спортивный объект — корты для падел-тенниса.

В ходе модернизации амбулаторного звена в Ясеневе провели комплексную реконструкцию трех поликлиник: филиала № 1 городской поликлиники № 134 (Тарусская улица, дом 6, корпус 1), а также филиалов № 2 (Ясногорская улица, дом 3а) и № 1 (Голубинская улица, дом 21, корпус 2) детской городской поликлиники № 42. Аналогичные работы завершаются еще в трех поликлиниках. Это головное здание (Новоясеневский проспект, дом 24, корпус 2) и филиал № 4 (Новоясеневский проспект, дом 30, корпус 2) городской поликлиники № 134, а также головное здание детской городской поликлиники № 42 (Голубинская улица, дом 23, корпус 2).

Важным проектом, который решает задачу улучшения транспортного обслуживания юго-запада города, является строительство Южной рокады. Введена в эксплуатацию магистраль от МКАД до Пролетарского проспекта. До конца этого года планируется достроить остальные участки, включая развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и улицей Капотней.

Развитию межрайонных связей и повышению транспортной доступности социально значимых объектов служит организация 12 новых маршрутов наземного городского транспорта. На остановках установлено более 30 комфортных павильонов.

Формируется современная велоинфраструктура. Оборудовано 19 парковок на 132 места, размещена станция городского велопроката.

Город передал центру спорта и досуга «Атлант» помещения в ЯсеневеСергей Собянин назвал ключевые направления развития районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща

Программа реновации

В Ясеневе также реализуется программа реновации жилья. В нее включено семь двухэтажных домов общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров, в которых проживали 180 человек. В настоящее время ведется их расселение.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI