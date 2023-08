Рисунки победителей конкурса «Наследие моего района» можно увидеть на выставке в «Сокольниках»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В парке «Сокольники» открылась выставка лучших работ конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Она будет работать до 31 августа. В экспозиции представлено 19 рисунков ребят, занявших первые места на городском этапе конкурса в различных категориях. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«В юбилейный год проведения конкурса “Наследие моего района” в столичных парках можно увидеть лучшие рисунки победителей за все пять лет. Очередная выставка открылась в парке “Сокольники”. Ребята изобразили Войковский район вечером, звезду главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова, дом со львами в Ермолаевском переулке, церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках, Северный речной вокзал, площадь Гагарина и даже качели в Таганском районе. Каждый из этих рисунков хранит частичку исторического наследия Москвы», — рассказал Алексей Емельянов.

Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» проводится Департаментом культурного наследия города Москвы с 2019 года. Ребятам предлагают нарисовать любые значимые, на их взгляд, объекты района, в котором они живут. Это могут быть здания, парки, набережные, мосты, памятники архитектуры и церкви.

За пять лет юные москвичи прислали на конкурс «Наследие моего района» более 12 тысяч работ. В 2023 году организаторы получили почти 3,5 тысячи рисунков.

Сергей Собянин поздравил победителей конкурса детского рисунка «Наследие моего района»

