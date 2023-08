Разъяснения: Меры поддержки финансового сектора

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Нет, этого не требуется.

В рамках применения требований пп. 3.13.3 Положения № 590-П сравнению подлежит величина процентной ставки по договору с ключевой ставкой Банка России, действовавшей на дату заключения договора.

Таким образом, повышение ключевой ставки Банка России не приводит к автоматическому ухудшению категории качества ранее выданных ссуд.

Кроме того, пп. 3.13.3 Положения № 590-П содержит ряд исключений, на которые его требования не распространяются, в том числе:

— на ссуды, предоставленные юридическим лицам в валюте РФ сроком до 30 календарных дней, при наличии соответствующего решения уполномоченного органа КО и при определенных условиях;

— на ссуды, по которым третье лицо компенсирует разницу между ставкой процента, предусмотренной договором, и ставкой процента выше уровня, предусмотренного настоящим подпунктом;

— на ссуды, предоставленные заемщику за счет целевых бюджетных средств или иных целевых источников;

— на ссуды, предоставленные заемщикам-застройщикам, использующим счета эскроу.

Обращаем внимание, что данные разъяснения размещены 11.04.2022 на сайте Банка России в целях применения информационного письма № ИН-01-23/32.

Требования п. 3.18 Положения № 590-П применяются, если платежи по ссуде отсутствуют в течение не менее, чем календарного года до даты расчета резерва.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI