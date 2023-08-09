Разъяснения: Меры поддержки финансового сектора

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Нет, этого не требуется.
В рамках применения требований пп. 3.13.3 Положения №
Таким образом, повышение ключевой ставки Банка России не приводит к автоматическому ухудшению категории качества ранее выданных ссуд.
Кроме того, пп. 3.13.3 Положения №
— на ссуды, предоставленные юридическим лицам в валюте РФ сроком до 30 календарных дней, при наличии соответствующего решения уполномоченного органа КО и при определенных условиях;
— на ссуды, по которым третье лицо компенсирует разницу между ставкой процента, предусмотренной договором, и ставкой процента выше уровня, предусмотренного настоящим подпунктом;
— на ссуды, предоставленные заемщику за счет целевых бюджетных средств или иных целевых источников;
— на ссуды, предоставленные заемщикам-застройщикам, использующим счета эскроу.
Обращаем внимание, что данные разъяснения размещены 11.04.2022 на сайте Банка России в целях применения информационного письма № ИН-01-23/32.
Требования п. 3.18 Положения №
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