Программа реновации: в Люблине ввели в эксплуатацию еще одну новостройку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Люблине ввели в эксплуатацию новостройку для участников программы реновации. Зданию присвоен почтовый адрес: Краснодарская улица, дом 6. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

«Новостройка рассчитана на 341 квартиру с жилой площадью около 20 тысяч квадратных метров. Для будущих жителей предусмотрен подземный одноуровневый паркинг, на первом этаже выделены помещения для объектов сопутствующей инфраструктуры. Также выполнено благоустройство прилегающей территории. Вся необходимая разрешительная документация для начала эксплуатации здания выдана», — рассказал глава комитета.

Дом переменной этажности построен в форме буквы П. Фасады отделаны рельефной плиткой с имитацией кирпичной кладки. Также установлены корзины для кондиционеров.

В новостройке разместилась 341 квартира, в том числе 46 однокомнатных, 218 двухкомнатных и 77 трехкомнатных. Три квартиры оборудовали для маломобильных жильцов: в них увеличили ширину дверных проемов и установили специальную сантехнику. Внутренняя отделка всех помещений полностью соответствует стандартам реновации. Лоджии, первые нежилые этажи и входные группы оформили витражным остеклением.

В нежилой части здания сделали рабочие места консьержа, помещения для колясок, а также площадки для социально-бытовой инфраструктуры. В каждой секции установили лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.

На территории возле дома появились детская и спортивная (с тренажерами, турниками и брусьями) площадки.

По поручению Мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации.

«За время строительства было проведено 11 проверок, к которым привлекался подведомственный Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Его специалисты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества работ и применяемых материалов», — заключил председатель комитета.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

