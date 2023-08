По единому графику: у столичных библиотек появился общий санитарный и выходной день

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные библиотеки делают все, чтобы читатели могли посещать их в удобное время. Теперь у библиотек, находящихся в ведении Департамента культуры города Москвы, есть общий санитарный день. Он установлен в последний вторник месяца. В этот день учреждения закрыты для посетителей. Перерыв необходим, чтобы привести в порядок книжный фонд и все помещения.

Семь лет назад библиотеки Москвы стали работать по единому графику. Голосование за него проводилось в проекте «Активный гражданин». После утверждения нового расписания в апреле 2016 года у читален появился общий выходной день — понедельник. При этом часы работы библиотек установили так, чтобы горожанам было удобно приходить в них по вечерам и в выходные. В составлении расписания учитывалось также территориальное расположение той или иной библиотеки. Оказалось, что для посетителей комфортнее, если учреждения, находящиеся в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), открываются чуть раньше, а те, что расположены за ТТК, начинают свою работу в полдень.

Однако необходимые санитарные дни каждое учреждение проводило раз в месяц по своему усмотрению. Это правило действовало долгое время, но было неудобным для посетителей и вносило разобщение в единый рабочий график. Поэтому было принято решение, чтобы санитарный день для учреждений тоже стал общим.

Когда прийти в библиотеку

В пределах ТТК взрослые библиотеки открыты со вторника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00. Детские библиотеки работают со вторника по субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00.

За пределами Третьего транспортного кольца взрослые библиотеки открыты со вторника по субботу с 12:00 до 22:00, в воскресенье — с 12:00 до 20:00. Детские библиотеки работают со вторника по субботу с 12:00 до 21:00, в воскресенье — с 12:00 до 20:00.

Установлен общий выходной день по понедельникам и общий санитарный день в каждый последний вторник месяца.

В современных московских библиотеках можно не только почитать книги или взять их с собой. Здесь проводят лекции, семинары, концерты, выставки, спектакли, организуют творческие мастерские и встречи с писателями, учеными, художниками и музыкантами.

Сегодня в столице работает 283 библиотеки, они расположены по более чем 440 адресам. Среди них девять самостоятельных библиотек: библиотека искусств имени А.П. Боголюбова, библиотека-читальня имени А.С. Пушкина, библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, Дом А.Ф. Лосева, Дом Гоголя, Центральная детская библиотека имени А.П. Гайдара, Центральная городская молодежная библиотека имени М.А. Светлова, Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова, Центральная городская деловая библиотека. Еще 274 библиотеки входят в состав объединений культурных центров в 11 административных округах.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI