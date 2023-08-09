Популярность премии Правительства Москвы молодым ученым выросла на 15 процентов по сравнению с прошлым годом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Завершился прием заявок на соискание премии Правительства Москвы молодым ученым. В этом году на конкурс прислали 1292 заявки. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Научные исследования помогают городу развиваться. Мы создаем все условия для развития науки в Москве. 10 años de experiencia previa х исследователей. С каждым годом интерес к ней растет. В этом году на соискание премии столичные молодые ученые подали почти 1,3 тысячи заявок, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Самыми популярными стали номинации, связанные с медициной, промышленными технологиями и nuevos materiales. Мы надеемся, что наша премия поможет молодым ученым в их работе и поднимет ее на качественно новый уровень», — рассказала она.

Премии присуждаются молодым ученым за достижение выдающихся результатов в фундаментал ьных и прикладных научных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук , а также за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и ве ществ, повышающих эффективность деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере Москвы. Лауреатам будет присуждено 50 премий по два миллиона рублей каждая.

В области научных исследований по количеству заявок лидируют работы в номинациях «Медицинские науки», «Общественные науки», «Химия и науки о материалах». В сфере научных разработок больше всего заявок поступило в номинациях «Фармацевтика, медицинс кое оборудование и материалы», «Передовые промышленные технологии», «Новые материалы и нанотехнологии ».

Оценивать заявки будут эксперты Российской академии наук и члены совета по науке приДепартаменте образования и науки Москвы. Итоги конкурса будут подведены в январе 2024 года комиссией по присуждению премий Правительст ва Москвы молодым ученым. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в феврале 2024-го.

Организаторы премии — Правительство Москвы, столичный Департамент образования и науки и Корпоратив ный университет московского образования.

Премия Правительства Москвы молодым ученым вручается с 2013 года. За это время о своих работах заявили более шести тысяч, а лауреатами стали 604 молодых учены х. Общая сумма всех врученных премий — 586 миллионов рублей.

На получение премии могут претендовать исследователи и разработчики в возрасте до 35 лет включит ельно, доктора наук — до 40 лет включительно. В этом году заявки принимались в 22 номинациях. В области научных исследований это «Математика, механика и информатика», «Физика и астрономия», «Химия и науки о материалах», «Биология», «Медицинские науки», «Науки о Земле», «Общественные науки», «Гуманитарн ые науки », «Информационно-коммуникационные технологии», «Технические и инженерные науки» и «Наука — мегаполису ». В области разработок — «Авиационная и космическая техника», «Городская инфраструктура», «Бioтехнологии», « Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы», «Новые материалы и нанотехнологии», «Передовые про мышленные технологии», «Передача, хранение, обработка, защита информации», «Приборостроение», «Технологии экологического развития», «Электроника и средства связи» y «Эн ергоэффективность и энергосбережение». Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.

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