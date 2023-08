Политехники в тройке лидеров соревнований «Формула Студент Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 3 по 6 августа на территории автоспортивного комплекса «Игора-Драйв» состоялись студенческие инженерные соревнования «Формула Студент Россия 2023». Команды из 15 вузов России и ближнего зарубежья показали гоночные автомобили, собранные своими руками, и защитили проекты в различных дисциплинах. По итогам соревнований команда Политехнического университета Polytech North Capital Motorsport вошла в тройку лидеров в статических дисциплинах.

«Формула Студент» — соревнования, организованные сообществом автомобильных инженеров SAE, в которых принимают участие университетские команды со всего мира. Главная цель участников — спроектировать и построить гоночный автомобиль в соответствии с техническим регламентом. На соревнованиях команды рассказывают о подходах к менеджменту, разработке и производству, а также демонстрируют характеристики на гоночной трассе.

Честь Политехнического университета и всего Санкт-Петербурга защищала команда Polytech North Capital Motorsport. Для соревнований политехники построили автомобиль Quattro, подготовили документацию, в которой описана разработка и производство. А также бизнес-план, рассказывающий, как с помощью автомобиля построить успешное предприятие.

Мы очень ждали российский этап “Формулы Студент”. В этом году честь провести эти соревнования выпала нашему городу Санкт-Петербургу, и мы сделали всё, чтобы выступить достойно. Впервые с 2019 года мы представили автомобиль, полностью готовый к гонкам. Это для нас большое достижение. Благодаря высокому уровню подготовки в Политехническом университете, наша команда известна тем, что строит самые лёгкие болиды в России. В этот раз мы обошли ближайшего по массе соперника на 30 килограммов , — рассказал капитан Владислав Иванов.

По результатам соревнований команда СПбПУ заняла третье место в дисциплинах «Защита конструкции», «Отчет о стоимости и производстве» и «Бизнес-план». И второе место в дополнительной номинации «Применение компьютерного инжиниринга, при разработке автомобиля».

Мы не сомневались, что обязательно будем в тройке лидеров в каждом аспекте теоретической подготовки. Такие итоги не стали сюрпризом, но укрепили уверенность в наших силах. Мы показали значительный прогресс. В прошлом году у нас было два подиума и не было готовой к гонкам машины. В этот раз мы привезли домой кубки по всем четырём теоретическим дисциплинам и выставили соответствующий правилам автомобиль , — поделился Владислав.

Традиционно после соревнований команда уходит в отпуск, чтобы собраться с силами и накопить свежие идеи, а уже с сентября начинает работу. Приоритетная цель на будущий сезон у наших ребят — постройка электрического автомобиля.

Решение стать участником команды Polytech NCM — одно из самых правильных решений в моей жизни! Мы будем рады, если к нам присоединятся и другие студенты , — отметил Владислав.

