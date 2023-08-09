О начале торгов ценными бумагами “09” августа 2023 года

31.03.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;

30.05.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;

29.07.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;

27.09.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;

26.11.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;

25.01.2026 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;

26.03.2026 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;

25.05.2026 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;

24.07.2026 – 44% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 24.07.2026