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О начале торгов ценными бумагами “09” августа 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “08” августа 2023 года приняты следующие решения:

  1. Определить:
  • “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Облигации участия в займе со ставкой 1,45% и сроком погашения в 2026 году
Полное наименование Эмитента Steel Funding Designated Activity Company
Тип ценных бумаг Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Номинальная стоимость 1 000 евро
Количество ценных бумаг в выпуске 500 000 штук
Дата погашения 02.06.2026
Торговый код XS2346922755
ISIN код XS2346922755
Уровень листинга Третий уровень
  1. Определить:
  • “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-520
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-520-01000-B-005P от 04.07.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук
Дата погашения 10.08.2023
Торговый код RU000A106PR3
ISIN код RU000A106PR3
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0003300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ВТБ РФ
  1. Определить:
  • “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К427
Полное наименование Эмитента государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-460-00004-T-001P от 30.05.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 20 000 000 штук
Дата погашения 23.08.2023
Торговый код RU000A106C01
ISIN код RU000A106C01
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Андеррайтер  
наименование ВЭБ.РФ
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0046000000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ВЭБ РФ
  1. Определить:
  • “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “09” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-1
Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Неолизинг”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-01-00063-L от 27.07.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 штук
Дата погашения 31.03.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;
30.05.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;
29.07.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;
27.09.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;
26.11.2025 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;
25.01.2026 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;
26.03.2026 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;
25.05.2026 – 7% от номинальной стоимости Облигаций;
24.07.2026 – 44% от номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения Облигаций – 24.07.2026
Торговый код RU000A106PY9
ISIN код RU000A106PY9
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Закрытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска
Андеррайтер  
наименование ООО “ИК ВЕЛЕС Капитал”
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0154200000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ВЕЛЕСКапитал

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