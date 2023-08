От блокчейн-метавселенной до бота для нетворкинга: что было на Летней школе «СберЛаб-НГУ»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

4 августа завершился третий ежегодный летний интенсив «СберЛаб-НГУ» для студентов IT-направлений. В этом году 55 старшекурсников Новосибирского госуниверситета получили возможность принять участие в совместной со Сбером образовательной программе. В течение месяца студенты работали в командной среде, реализовывали интересные проекты, исследовали передовые технологии и развивали навыки, необходимые для работы в IT. Они также имели возможность поучаствовать в лекциях и мастер-классах от экспертов Сбера, что позволило им глубже погрузиться в тему развития и инноваций.

— В этом году на Летней школе собрались очень сильные команды. Ребята прошли строгий отбор – число желающих в разы превышало количество мест. Многие студенты имеют высший средний балл, и их проекты охватывают широкий спектр технологий, полезных как для Сбера, так и для СберТеха. На интенсиве график был невероятно насыщенным, порою ребятам было сложно, но они показали впечатляющие результаты, подтвердив высокую планку, которую мы задали, — прокомментировал директор Летней школы «СберЛаб-НГУ» Артем Трегубов.

Официальное закрытие Летней школы прошло на площадке одного из офисов Сбера в Новосибирске, что позволило молодым специалистам напрямую пообщаться с экспертами и ведущими разработчиками. На мероприятии студенческие команды представили 14 проектов, среди которых: проект безопасной блокчейн-метавселенной, мобильное приложение для подборки рецептов с голосовым управлением, сервис для поиска владельцев потерянных животных по чипу, телегам-бот для нетворкинга и другие. Также в этом году одной из команд выпал шанс развивать реальный продукт «Dolphin.io» на основе искусственного интеллекта от Сбера.

— Я рад, что студенты при выборе проектов уделили особое внимание инновационным решениям и их применимости в ключевых направлениях для Сбера и наших партнеров. Уверен, что во время обучения в Летней школе участники приобрели ценный опыт и знания, которые помогут им воплощать идеи в жизнь и продолжать свое развитие. В новом учебном году лучшие из них получат возможность оплачиваемой стажировки в нашей лаборатории «СберЛаб-НГУ» и смогут продолжить работу над проектами, а впоследствии, возможно, и присоединиться к команде Сбера, — объяснил региональный директор «Сбербанк-Технологии» и блока «Технологии» в Новосибирске Денис Колодный.

На церемонии закрытия Летней школы все участники получили именные сертификаты об успешном прохождении программы и брендированные подарки от Сбера и СберТеха.

Организаторы интенсива подчеркнули, что Летняя школа «СберЛаб-НГУ» продемонстрировала не только высокий уровень образования и технологического развития, но и силу сотрудничества между бизнесом и образовательной средой. Она подтвердила, что молодежь стремится к активному участию в создании будущего, основанного на инновациях и знаниях.

