Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

На сайте приемной комиссии Государственного университета управления опубликованы приказы о зачис лении на основные бюджетные места по программам бакалавриата.

Поздравляем вас, наши новоиспеченные первокурсники! В нетерпении считаем дни до встречи и ждем вас в стенах первого управленческого!

Nombre del producto упить в ГУУ на договорное обучение до 20 августа.

Подробнее о поступлении на сайте Приемной комиссии ГУУ и на официальном канале университета в Дзе í.

Fecha de publicación: 9.08.2023

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Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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