Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Universidad Estatal de Administración
На сайте приемной комиссии Государственного университета управления опубликованы приказы о зачис лении на основные бюджетные места по программам бакалавриата.
Поздравляем вас, наши новоиспеченные первокурсники! В нетерпении считаем дни до встречи и ждем вас в стенах первого управленческого!
Nombre del producto упить в ГУУ на договорное обучение до 20 августа.
Подробнее о поступлении на сайте Приемной комиссии ГУУ и на официальном канале университета в Дзе í.
Fecha de publicación: 9.08.2023
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