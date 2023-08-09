Объем торгов на рынке акций Московской биржи достиг максимума с февраля 2022 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

4 августа 2023 года Московская биржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций – 251 млрд рублей (24 февраля 2022 года объем торгов на рынке акций составил 374 млрд рублей). Это в 3,3 раза больше среднедневного объема торгов в этом году, который составляет 76 млрд рублей.

Сделки в течение дня 4 августа заключали 1,23 млн инвесторов, доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%. Доля вечерней сессии – 12%.

Рынок акций Московской биржи предоставляет возможность инвесторам заключать сделки с акциями, депозитарными расписками и паями инвестиционных фондов. Суммарное время торгов на рынке акций составляет 14 часов: торги проводятся с 09:50 до 23:50 мск.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



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