Нескучные финансы: предпринимателей приглашают на бесплатный марафон

В Москве начинается «Нескучный марафон по финансовой грамотности». Это бесплатный городской проект, направленный на поддержку начинающих и действующих предпринимателей.

Программа рассчитана на все уровни подготовки. Занятия пройдут с 10 по 17 августа в онлайн-формате, для участия необходима предварительная регистрация. Подключиться можно к любому из уроков.

«Участники изучат основы финансового и управленческого учета. По итогам обучения предприниматели научатся управлять деньгами компании и планировать бизнес-процессы на основе цифр — вместе с экспертами они построят рабочую модель для контроля денежных средств», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На занятии «Движение денежных средств: как настроить, чтобы видеть прибыль», которое пройдет 10 августа, Ирина Пермякова, ведущий финансовый директор компании «Финтабло», расскажет, как отследить доходы и затраты компании, на что уходят деньги, сколько средств остается на счетах и как меняется денежный поток.

15 августа на лекции «Управление на основе цифр» Дарья Наумова, финансовый директор компании «Нескучные финансы», объяснит, какие показатели нужно контролировать и как управлять прибылью, чтобы обеспечить безопасность и развитие бизнеса.

Занятие «Финмодель как инструмент управления деньгами бизнеса» пройдет 17 августа. На нем Анастасия Сайфуллина, финансовый директор компании «Финтабло», научит присутствующих выводить основные показатели и уточнять источники данных для формирования финансовой модели.

Итоги обучения подведут 21 августа на встрече «Нескучный финразбор». Трое самых активных участников получат индивидуальный разбор от сотрудников финансовых служб, а также набор шаблонов базовых отчетов и бесплатный доступ к сервису финансового учета на 30 дней.

Проект организован ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственным Департаменту предпринимательства и инновационного развития, совместно с парнерами.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса можно узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и пользоваться ими.

Для повышения уровня знаний предпринимателей регулярно проводится обучение по различным программам, среди которых «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес-апгрейд». Кроме того, проходят акселерационные программы, тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом.

Проконсультироваться и узнать больше об актуальных мерах поддержки в столице для предпринимателей можно по телефону: +7 495 225-14-14.

Обучение и поддержка бизнеса соответствует целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

